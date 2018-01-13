Синди Кроуфорд вновь снялась в рекламе известного напитка

Известная во всём мире модель Синди Кроуфорд вновь появилась в рекламе напитка, съёмки в рекламе которого в прошлом принесли ей мировую славу.

Популярная американская супермодель Синди Кроуфорд вновь появилась в рекламе “Pepsi“ спустя 26 лет.

Читайте также: Critics' Choice Awards 2018: полный список победителей

В новой версии рекламы газировки компанию модели составил ее сын — 18-летний Пресли. В Сети появился тизер будущей рекламы, однако кадры с участием сына Кроуфорд в него не попали.

Отметим, что реклама “Pepsi“ с участием Синди Кроуфорд, которая вышла в 1992 году, принесла ей мировую славу.

Напомним также, что В Сети появились первые кадры исторического сериала «Сувенир из Одессы».