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Синди Кроуфорд вновь снялась в рекламе известного напитка

Комментариев: 1
Известная во всём мире модель Синди Кроуфорд вновь появилась в рекламе напитка, съёмки в рекламе которого в прошлом принесли ей мировую славу.
Синди Кроуфорд снялась в рекламе "Pepsi" (видео)
Синди Кроуфорд снялась в рекламе "Pepsi" (видео)
GettyImages.com

Популярная американская супермодель Синди Кроуфорд вновь появилась в рекламе “Pepsi“ спустя 26 лет.

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В новой версии рекламы газировки компанию модели составил ее сын — 18-летний Пресли. В Сети появился тизер будущей рекламы, однако кадры с участием сына Кроуфорд в него не попали.

 

Отметим, что реклама “Pepsi“ с участием Синди Кроуфорд, которая вышла в 1992 году, принесла ей мировую славу.

 

Напомним также, что В Сети появились первые кадры исторического сериала «Сувенир из Одессы».

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Теги: Синди Кроуфорд, модель, реклама, напиток, Pepsi, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  13.01.2018, 17:49
Оценка:  -1
pусский
Уже никто пьёт Пепси, молодёжь давно не дрочит на эту бабку с бородавкой, зачем такие грустные новости? Давайте лучше, где она пёрнула от старости!
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