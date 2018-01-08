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Катя Осадчая пошутила над собой и Юрием Горбуновым

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов все еще отдыхают в теплых краях.
Катя Осадчая пошутила над собой и Юрием Горбуновым
Катя Осадчая пошутила над собой и Юрием Горбуновым
instagram.com/kosadcha

Начало января для знаменитостей всегда было временем зимних каникул. В этот период они, как правило, отказываются от корпоративов и проектов, дабы посвятить время семье и отправиться в отпуск.

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Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов на время новогодних праздников сбежали в теплые края. Пара регулярно делится снимками с отдыха.

Так, в этот раз Катя Осадчая опубликовала совместное фото с мужем и оставила милую подпись:

Я і Сара - гарна пара :) роза і тюльпан :)

 

 

Я і Сара - гарна пара :) роза і тюльпан 💐 🤟🏻 #канікули

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Напомним, Регина Тодоренко появилась на обложке откровенного календаря. Фото смотрите по ссылке.

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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  09.01.2018, 12:09
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петенька
Хочу Славу с украины! И в пуканчик...
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