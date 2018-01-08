Катя Осадчая пошутила над собой и Юрием Горбуновым
Катя Осадчая и Юрий Горбунов все еще отдыхают в теплых краях.
Начало января для знаменитостей всегда было временем зимних каникул. В этот период они, как правило, отказываются от корпоративов и проектов, дабы посвятить время семье и отправиться в отпуск.
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Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов на время новогодних праздников сбежали в теплые края. Пара регулярно делится снимками с отдыха.
Так, в этот раз Катя Осадчая опубликовала совместное фото с мужем и оставила милую подпись:
Я і Сара - гарна пара :) роза і тюльпан :)
Напомним, Регина Тодоренко появилась на обложке откровенного календаря. Фото смотрите по ссылке.
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