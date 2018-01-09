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Регина Тодоренко украсила обложку откровенного календаря

Комментариев: 2
Календарь на 2018 год представляет мужской глянец XXL.
Регина Тодоренко украсила обложку откровенного календаря
Регина Тодоренко украсила обложку откровенного календаря
xxl.ua/girls

Издание XXL поздравило украинцев с новогодними праздниками, выпустив эротичный календарь. В фотосъемке приняли участие украинские знаменитости: Регина Тодоренко, Вика из НЕАНГЕЛОВ, Алена Омаргалиева, DJ Nana, Екатерина Крымская, Светлана Тимошевская, Наталия Вальдовская, Даша Селфи, Анна Родионова, Дария Кравец, Елизавета Ястремская, Ольга Амброскина.

Эротичный календарь на 2018 год от мужского глянца выглядит так:

Напомним, стали известны обладатели статуэтки Золотой Глобус 2018. Список победителей смотрите здесь.

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Теги: регина тодоренко, журнал xxl, эротический журнал, знаменитости в эротическом календаре
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  09.01.2018, 12:14
Оценка:  0
pусский
Выeбy эту укропскую пиздёнку в сраку и в рот. Я пёрнул!
Shikon    09.01.2018, 12:12
Оценка:  0
Shikon
страшненькие
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