Регина Тодоренко украсила обложку откровенного календаря

Календарь на 2018 год представляет мужской глянец XXL.

Издание XXL поздравило украинцев с новогодними праздниками, выпустив эротичный календарь. В фотосъемке приняли участие украинские знаменитости: Регина Тодоренко, Вика из НЕАНГЕЛОВ, Алена Омаргалиева, DJ Nana, Екатерина Крымская, Светлана Тимошевская, Наталия Вальдовская, Даша Селфи, Анна Родионова, Дария Кравец, Елизавета Ястремская, Ольга Амброскина.

Эротичный календарь на 2018 год от мужского глянца выглядит так:

Напомним, стали известны обладатели статуэтки Золотой Глобус 2018. Список победителей смотрите здесь.