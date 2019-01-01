Читай откровенное интервью о личной жизни актера шоу "Мамахохотала" Олега Маслюка.

Олег Маслюк: "Если у меня кто-то появится, я соберу пресс-конференцию" пресс-служба

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Олег Маслюк - актер шоу “Мамахохотала“ на канале НЛО TV, а также сценарист и ведущий. В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV Олег рассказал о том, как относится к перевоплощению в кино и как он представит публике свою девушку.

Олег, ты успешный артист и красивый парень. Почему ты до сих пор холостяк?

Я не знаю, как отвечать на такие вопросы. Я в самом расцвете сил, поэтому сейчас и буду искать девушку. Если у меня кто-то появится, я соберу пресс-конференцию и познакомлю всех со своей девушкой.

Когда тебе нравится девушка, ты подходишь и знакомишься? Или ждешь, пока она узнает в тебе известного актера?

Второй вариант - это худшее, это фиаско. Скажу честно - я очень стеснительный. Когда мне кто-то нравится, я превращаюсь в какого-то дебила (смеется). Хочется быть в такие моменты лучше, чем ты есть. Поэтому такое впечатление, что я стою в луже и прыгаю.

У тебя есть идеал женской внешности?

Нет.

Ради съемок в фильме “Инфоголик“ (Олег Маслюк сыграл там роль друга главного героя - ред.) Ты побрился налысо. На что ты можешь пойти ради съемок в фильме?

Почему-то все думают, что побриться налысо - это какая-то страшная вещь. Я актер, поэтому надо иногда идти на такое.

Путь к сердцу Олега Маслюка лежит через желудок?

Нет. Я мало ем. Поэтому готовлю, когда мне только хочется.

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