Читайте интервью украинского телеведущего Григория Германа для шоу "Без краватки".

Телеведущий Григорий Герман: "Я не могу заниматься тем, что мне совершенно не интересно" Пресс-служба

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Григорий Герман - популярный украинский диктор и телеведущий. В шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV он рассказал о свои интересные проекты, Особенности воспитания сыновей и знакомство с женой.

Герман, кто ты по образованию?

Моя специальность - искусствовед-менеджер. Но я не закончил академию, забросил ее. Так случилось, я к тому времени уже достаточно плотно работал на радио. К тому же, я знал, что искусствоведение - это не мое. И когда работа зашла в конфликт с обучением, я его закинув. Так как обучение на тот момент было мне совершенно не интересно. Я не могу заниматься тем, что мне совершенно не интересно.

Как состоялся твой переход с радио на телевидение?

Это был 2006 год, программа “Такси“. Мы тогда дружили с Игорем Пелыхом, когда я работал голосом одного из украинских телеканалов. В какой-то момент он мне предложили быть ведущим программы такси, придумав эту идею.

Перед проектом “Свекровь и невестка“, где ты ведущий, тебе попросили сбросить несколько кг?

Да, не уточняли сколько, но отметили, что на меня будут шить одежду, поэтому надо похудеть. И я похудел на 16 кг. Причем, я похудел на 6 кг до начала проекта, а затем еще в самом проекте сбросив 10 кг.

Твой старший сын Даня помогает воспитывать младшего Луку?

Да, он идеальный старший брат! Была недавно такая ситуация, когда няня гуляла в парке с детьми, и младший Лука начал просить няню что-то на своем языке. Она долго не могла его понять, потом позвала Даню, и той быстро объяснив, что младший хочет печенья.

Те проработал со своей женой (Ирина Фролова - жена Григория, також телеведущая, - ред.) на одном проекте 9 месяцев и лишь после этого пригласив ее на свидание. Зачем тебе понадобилось столько времени?

Потому что 9 месяцев я воспринимал ее как коллегу и как человека, с которым мне комфортно. Я замечал, что она перекривает те аспекты, у которых у меня пропасть: организованность, системность. В то же время, ей подходило, что я умею раскрашивать мир вокруг себя. И я чувствовал, что мне с этим человеком очень комфортно. Когда у нас был последний эфир, я отвез ее домой, я понял на физическом уровни, что мысль о том, что мы больше не встретимся - она ​​для меня неприемлема.

Те был женат до того, как женился на Ирине. Поддерживает ли ты отношения с бывшей женой?

Был, но отношения не поддерживаю. Я думаю, надо поддерживать отношения с теми людьми, которым ты доверяешь.

Какие у тебя впечатления от работы на “Ранок з Україною“?

Крутые! Очень классная команда и как для любого телеведущего утренний эфир - это удобно. Потому что, с одной стороны, ты встаешь рано, но в 9 часов - ты уже свободен, как ветер. В принципе, мне нравится, когда день начинается рано. Потому что до этого я всегда был совой и мне было комфортно ложиться спать в час ночи.

Расскажи о новом шоу “Родственники в Турне“?

Это фантастический и чрезвычайно интересен украинский проект! Этот формат драматический, он о людях, об отношениях. А еще он об отношениях между родственниками, что всегда важно. Здесь будет ситуация, когда два человека недостаточно долго понимают друг друга. И они попадают в достаточно некомфортные условия путешествия. Кроме того, они принимают участие в экстремальных конкурсах, в которых никогда не принимали.

Что ты умеешь делать быстро?

Я быстро ориентируюсь. Умею быстро разговаривать и озвучивать.

Что бы ты посоветовал себе 20-летнему?

Вкладывай в доллары и покупают недвижимость в центре Киева.

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