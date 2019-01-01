Роман Грищук рассказал о первых месяцах депутатства и выборе имени для первенца

Читайте интервью нардепа Романа Грищука для шоу “Без галстука“.

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Роман Грищук прославился благодаря игре в КВН и шоу “Мамахохотала“. Однако теперь он стал депутатом, завязав с актерской карьерой. О своем пути от шоумена к депутату он рассказал в интервью Иванне Онуфрийчук на шоу “Без галстука“ на канале НЛО TV.

Роман, одним из факапов студии “Мамахохотала“ ты назвал выступление в городе Долина Ивано-Франковской области. Ты сказал, что это был один из пьяных ваших выступлений.

Не самым пьяным с моей стороны, но некоторых членов шоу «Мамахохотала». Тогда нам задержали концерт на 30 минут, поэтому некоторые актеры за это время не рассчитали свою норму (смеется). Но зрителям было смешно и не все поняли в чем «подстава».

Юмористов часто просят пошутить. О чем обычно просят депутатов?

Решить вопрос по поводу того, что нет горячей воды или в подъезде перегорела лампочка - нужно заменить. Бывает, что украли машину, поэтому - ты депутат, сделай что-нибудь. Я спрашиваю: «Вы в полицию обращались?» На что мне отвечают: «Да нет».

В одном из своих интервью ты сказал, что все твои близкие поддержали твое желание прийти в политику. Были те, кто пытался тебя отговорить?

Перед тем, как подать свою кандидатуру, я, кроме близких, поговорил об этом с некоторыми своими друзьями. Я советовался, и вся сказали - да. Я не мог бросить свое дело, не посоветовавшись со своими коллегами. С женой также не мог не посоветоваться.

Если бы жена сказала «нет», ты бы ее послушал?

Послушал, но она понимала, что это рано или поздно произойдет.

За этот короткий период депутатства ты смог сделать что-то полезное?

Во-первых, мы сняли депутатскую неприкосновенность. Только ради этого можно прийти в Раду и сказать - я свою миссию сделал. Сейчас у нас большое количество законопроектов (соавтором некоторых из них я) на втором чтении. После второго чтения они могут стать законами. У меня одного из немногих было в программе открытия украинского космоса для частных компаний, у нас в государстве есть монополия на космическую деятельность. Сейчас мы в первом чтении приняли законопроект, дающий этот доступ. Для того, чтобы у нас появился украинский Маск.

Ты остаешься блогером? Ведь ты продолжаешь вести свой ютуб-канал.

Приходится, но я полностью переключился в теме. Ведь мне надо объяснять людям, что и для чего мы принимаем. Просто я это делаю простым языком без сложных юридических терминов. Мы понимаем, что есть неидеальные вещи - мы стараемся их объяснять.

Твоя жена Аня Гресь, будучи беременной, сделала конкурс среди своих подписчиков, чтобы выбрать имя для новорожденного мальчика. Уже кто-то победил в нем?

Прикол в том, что там написали столько комментариев, если бы мы не назвали ребенка, кто-то и победит (смеется). Окончательного варианта имени ещё нет - мы еще не решили.

Какие у тебя отношения с тещей?

Я свою тещу очень люблю, потому что она понимает, что не надо напрягать. То есть, нет такой ситуации, как в анекдотах. Она редко звонит и нет такого, что она приезжает без приглашения и оставалась у нас жить.

Во сколько лет ты написал свою первую шутку?

Я был в 5 классе, тогда мне казалось, что это очень смешно.

Какая твоя самая неудачная шутка?

Таких много, потому что мы снимали большое количество передач. Бывает так, что тебе кажется, что эта шутка зайдет, но потом она вырезается на монтаже.

Кто лучше шутит - ты или Аня?

Пишу шутки, возможно, я. А на сцене - Аня.

На сцене ты сделал предложение и узнал пол будущего ребенка. Что ты планируешь узнать на сцене?

Думаю, что когда я умру, то мой гроб будет стоять на сцене (смеется).

Напомним, 30 октября Роман Грищук и Аня Гресь стали родителями.

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