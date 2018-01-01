Иракли Макацария: "Я не разбиваю сердца"
Иракли Макацария - успешный продюсер и один из самых завидных грузинских холостяков. Сегодня он успевает успешно работать в роли ведущего в себя на родине, в Грузии. При этом его имя часто попадает в светские хроники украинских таблоидов.
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В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу “Без галстука“ НЛО TV Иракли рассказал о личной жизни, своих фобий и первой роли в фильме.
- Иракли, ты заканчивал среднюю школу в США - как ты туда попал?
Я родился и жил в Батуми до 15 лет. Ежегодно американская программа FLEX выбирала 50 школьников в США на один год. Я принял участие в их экзаменах, которые они устроили для грузинских школьников, поехал в Америку и закончил там школу.
- Кем ты мечтал стать в детстве?
Я хотел стать танцором. В первом классе меня родители отдали заниматься грузинскими танцами, я три года туда ходил и у меня это очень хорошо получалось. Мой педагог даже поговорила с моими родителями, сказала, что в Ираклия есть талант и было бы круто, если бы он продолжил карьеру танцора. Но для моей семьи образование всегда стояло на первом месте.
- Твои родители уже более 40 лет вместе. Они не спрашивают тебя, почему ты до сих пор холост?
Конечно, это нормальная реакция любых родителей. И мои родители не исключение. Моя мама очень переживает и хочет, чтобы и я и моя сестра создали семьи. Но также они прекрасно понимают, что это процесс, который сложно запланировать. Я пока не встретил ту единственную, но думаю, что это не повод грустить – все еще впереди. Я очень доволен своей жизнью и тем, чем я сейчас занимаюсь. Я думаю, придет время и у меня будет семья и дети.
- Идя на проект “Холостяк“, ты сказал: “Я искренне верю, что смогу найти здесь девушку, с которой построю стабильные и прочные отношения“. Но ты взрослый и умный человек, который разбирается в шоу-бизнесе. Неужели ты веришь, что на таком шоу можно найти любовь? Или это было требованием продюсеров, так сказать?
Один из главных моментов в шоу, который мы заранее проговорили с продюсерами, это то, что они дадут мне полную свободу действий – за что я им очень благодарен. Думаю, зрителю потому так и понравился этот сезон, что там все было по-настоящему, без какого-либо сценария.
- Тебе не кажется, что когда девушки борются за парня, а ты проводишь между ними кастинг - это немного унизительно для девушек?
Это неправильная формулировка – я не помню, чтобы девушки дрались за то, чтобы быть с главным героем. Нет, были, конечно, какие-то конфликты, но это не из-за того, что кто-то говорил: “Он мой!“ Это неправильный подход. Проект “Холостяк“ изначально создает такие романтические условия: красивые места, свидания, разные страны, перелеты. Конечно, есть огромная возможность того, что у тебя появятся чувства. Вокруг красивые, умные и харизматичные девушки… Главный герой тоже, вроде бы, ничего (улыбается).
- Тебе на проекте удалось влюбиться?
У нас с победительницей проекта (Алена Лесык, – журн.) были чувства. К сожалению, наши отношения не долго продлились. Но я не могу сказать, что эти отношения не сложились, потому что они результат проекта. В обычной жизни, где нет камер и микрофонов, я думаю, у каждого человека есть такая история.
- Ты быстро влюбляешься?
Нет, совсем не быстро. Мне нужно время, чтобы узнать девушку. И только потом у меня начинают зарождаться чувства. Я много раз говорил, что я не верю в любовь с первого взгляда.
- Почему о расторжении ваших отношений сказала Елена, а не ты?
Я думаю, ей просто захотелось быть жертвой, чтобы все ее жалели и говорили “бедная девочка“. На самом деле мы обсуждали наши отношения и оба знали, что мы вместе должны заявить об этом. Но потом я увидел ее пост в Instagram и простил ей это поспешное решение за ее юный возраст (Алены Лесык – 1995 года рождения, – журн.). Если ей действительно было так больно, то мне очень жаль.
- Ты боишься высоты, а какие у тебя еще есть фобии?
Кроме высоты, я боюсь змей. Эти фобии, наверное, очень человеческие. Но если смотреть в глубину и четко понимать, какой мой самый большой страх, то это – боязнь потерять близких.
- Время от времени тебе предлагают сняться в кино, но ты говоришь, что пока не готов. Почему?
Потому что я не актер, у меня нет актерского образования и у меня не было практики игры где-нибудь. Есть маленькие роли, которые я исполнял, но я не могу сказать, что я играл в фильме. Я в этом году готовлюсь снять романтическую комедию, которую я буду продюссировать. И также я буду играть там главного героя.
- Съемки этого фильма будут происходить в Украине или Грузии?
Это будет совместное украино-грузинское производство. Мы 70% его снимем в Украине и 30% – в Грузии.
- Если бы каждый раз, когда тебя спрашивают, свободное твое сердце, ты откладывал бы по 1 доллару, ты собрал бы сейчас деньги на айфон?
Не знаю, как насчет айфона, но я бы достаточно большую сумму смог бы отдать в детский дом или на другую благотворительность.
- В твоей телефонной книге есть номера девушек, которым ты можешь позвонить просто ради секса с ними?
(Улыбается). Я не могу сказать, что у меня есть такие номера, куда бы я звонил просто ради секса – без каких-либо отношений.
- В одном из интервью ты сказал, что твой секс может длиться 5:00. Расскажи, сколько длится твой кратчайший секс?
Мне просто захотелось прочитать это интервью (смеется). Я никогда не комментировал свои интимные связи или отношения. Я считаю, что все, что касается интима не должно быть публичным. Но эти комментарии точно не мои.
- Если бы ты был девушкой, тебя бы возбуждал Иракли Макацария?
В данном случае я бы хотел родится слепой девушкой, чтобы не отвечать на этот вопрос (смеется).
- Где чаще ты занимался сексом - в самолете или на первом свидании?
На первом свидании.
- Скольким девушкам ты разбил сердце?
Я не разбиваю сердца.
- Скольким ребятам ты разбил лицо?
Есть парочка (улыбается).
- Где бы тебе хотелось устроить свадьбу?
С удовольствием где-нибудь на острове и с самыми близкими людьми.
16 сантиметров - это мало или достаточно?
Это iPhone + получается (улыбается).
Твой самый большой грех в 33 года?
Я грешный человек. Не знаю, думаю, их много.
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