Иракли Макацария: "Я не разбиваю сердца"

Читайте интервью участника шоу "Холостяк" Иракли Макацария Иванне Онуфрийчук в шоу "Без краватки".

Иракли Макацария - успешный продюсер и один из самых завидных грузинских холостяков. Сегодня он успевает успешно работать в роли ведущего в себя на родине, в Грузии. При этом его имя часто попадает в светские хроники украинских таблоидов.

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В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу “Без галстука“ НЛО TV Иракли рассказал о личной жизни, своих фобий и первой роли в фильме.

Иракли, ты заканчивал среднюю школу в США - как ты туда попал?

Я родился и жил в Батуми до 15 лет. Ежегодно американская программа FLEX выбирала 50 школьников в США на один год. Я принял участие в их экзаменах, которые они устроили для грузинских школьников, поехал в Америку и закончил там школу.

Кем ты мечтал стать в детстве?

Я хотел стать танцором. В первом классе меня родители отдали заниматься грузинскими танцами, я три года туда ходил и у меня это очень хорошо получалось. Мой педагог даже поговорила с моими родителями, сказала, что в Ираклия есть талант и было бы круто, если бы он продолжил карьеру танцора. Но для моей семьи образование всегда стояло на первом месте.

Твои родители уже более 40 лет вместе. Они не спрашивают тебя, почему ты до сих пор холост?

Конечно, это нормальная реакция любых родителей. И мои родители не исключение. Моя мама очень переживает и хочет, чтобы и я и моя сестра создали семьи. Но также они прекрасно понимают, что это процесс, который сложно запланировать. Я пока не встретил ту единственную, но думаю, что это не повод грустить – все еще впереди. Я очень доволен своей жизнью и тем, чем я сейчас занимаюсь. Я думаю, придет время и у меня будет семья и дети.

Иванна Онуфрийчук и Иракли Макацария Пресс-служба

Идя на проект “Холостяк“, ты сказал: “Я искренне верю, что смогу найти здесь девушку, с которой построю стабильные и прочные отношения“. Но ты взрослый и умный человек, который разбирается в шоу-бизнесе. Неужели ты веришь, что на таком шоу можно найти любовь? Или это было требованием продюсеров, так сказать?

Один из главных моментов в шоу, который мы заранее проговорили с продюсерами, это то, что они дадут мне полную свободу действий – за что я им очень благодарен. Думаю, зрителю потому так и понравился этот сезон, что там все было по-настоящему, без какого-либо сценария.

Тебе не кажется, что когда девушки борются за парня, а ты проводишь между ними кастинг - это немного унизительно для девушек?

Это неправильная формулировка – я не помню, чтобы девушки дрались за то, чтобы быть с главным героем. Нет, были, конечно, какие-то конфликты, но это не из-за того, что кто-то говорил: “Он мой!“ Это неправильный подход. Проект “Холостяк“ изначально создает такие романтические условия: красивые места, свидания, разные страны, перелеты. Конечно, есть огромная возможность того, что у тебя появятся чувства. Вокруг красивые, умные и харизматичные девушки… Главный герой тоже, вроде бы, ничего (улыбается).

Тебе на проекте удалось влюбиться?

У нас с победительницей проекта (Алена Лесык, – журн.) были чувства. К сожалению, наши отношения не долго продлились. Но я не могу сказать, что эти отношения не сложились, потому что они результат проекта. В обычной жизни, где нет камер и микрофонов, я думаю, у каждого человека есть такая история.

Ты быстро влюбляешься?

Нет, совсем не быстро. Мне нужно время, чтобы узнать девушку. И только потом у меня начинают зарождаться чувства. Я много раз говорил, что я не верю в любовь с первого взгляда.

Иванна Онуфрийчук и Иракли Макацария Пресс-служба

Почему о расторжении ваших отношений сказала Елена, а не ты?

Я думаю, ей просто захотелось быть жертвой, чтобы все ее жалели и говорили “бедная девочка“. На самом деле мы обсуждали наши отношения и оба знали, что мы вместе должны заявить об этом. Но потом я увидел ее пост в Instagram и простил ей это поспешное решение за ее юный возраст (Алены Лесык – 1995 года рождения, – журн.). Если ей действительно было так больно, то мне очень жаль.

Ты боишься высоты, а какие у тебя еще есть фобии?

Кроме высоты, я боюсь змей. Эти фобии, наверное, очень человеческие. Но если смотреть в глубину и четко понимать, какой мой самый большой страх, то это – боязнь потерять близких.

Время от времени тебе предлагают сняться в кино, но ты говоришь, что пока не готов. Почему?

Потому что я не актер, у меня нет актерского образования и у меня не было практики игры где-нибудь. Есть маленькие роли, которые я исполнял, но я не могу сказать, что я играл в фильме. Я в этом году готовлюсь снять романтическую комедию, которую я буду продюссировать. И также я буду играть там главного героя.

Съемки этого фильма будут происходить в Украине или Грузии?

Это будет совместное украино-грузинское производство. Мы 70% его снимем в Украине и 30% – в Грузии.

Если бы каждый раз, когда тебя спрашивают, свободное твое сердце, ты откладывал бы по 1 доллару, ты собрал бы сейчас деньги на айфон?

Не знаю, как насчет айфона, но я бы достаточно большую сумму смог бы отдать в детский дом или на другую благотворительность.

В твоей телефонной книге есть номера девушек, которым ты можешь позвонить просто ради секса с ними?

(Улыбается). Я не могу сказать, что у меня есть такие номера, куда бы я звонил просто ради секса – без каких-либо отношений.

В одном из интервью ты сказал, что твой секс может длиться 5:00. Расскажи, сколько длится твой кратчайший секс?

Мне просто захотелось прочитать это интервью (смеется). Я никогда не комментировал свои интимные связи или отношения. Я считаю, что все, что касается интима не должно быть публичным. Но эти комментарии точно не мои.

Иванна Онуфрийчук и Иракли Макацария Пресс-служба

Если бы ты был девушкой, тебя бы возбуждал Иракли Макацария?

В данном случае я бы хотел родится слепой девушкой, чтобы не отвечать на этот вопрос (смеется).

Где чаще ты занимался сексом - в самолете или на первом свидании?

На первом свидании.

Скольким девушкам ты разбил сердце?

Я не разбиваю сердца.

Скольким ребятам ты разбил лицо?

Есть парочка (улыбается).

Где бы тебе хотелось устроить свадьбу?

С удовольствием где-нибудь на острове и с самыми близкими людьми.

16 сантиметров - это мало или достаточно?

Это iPhone + получается (улыбается).

Твой самый большой грех в 33 года?

Я грешный человек. Не знаю, думаю, их много.

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