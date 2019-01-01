Читайте интервью украинского музыканта Фагота Иванне Онуфрийчук в шоу "Без краватки".

Фагот: "Все деньги, которые я зарабатываю, приходят через музыку" Пресс-служба

Фагот или Олег Михайлюта - известный украинский певец и один из фронтменов группы “ТНМК“.

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В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ на НЛО TV Олег рассказал, почему решил выучить французский, зачем носит шляпы с оскорбительными надписями и признался, считает ли себя легендарным.

Олег, ты любишь скорость. Сколько у тебя авто и мотоциклов?

У меня одно авто и один мотоцикл. Я даже когда-то участвовал в ралли, которое проводилось в Мариуполе. Это был такой адреналин. И мне понравился мой результат: из 40 экипажей мы пришли 22-ми.

В 1994 году ты работал в казино и хотел стать крупье. Ты правда рассматривал вариант бросить музыку?

Мне тогда было 18 лет - я этот день помню, как сегодня. Тогда я только поступил в консерваторию - 1 сентября пошел на лекцию, а уже вечером пошел к казино, работать крепье в Харькове, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому я ходил туда учиться этому делу, потом полгода еще стажировался, а потом понял, что это не мое.

Ты изучил французский язык на спор. На что вы тогда спорили?

Просто тогда поспорили, что она выучит украинский, а я выучу французский. И спор этот не имел временных ограничений.

У тебя есть шляпа, надпись на котором нельзя озвучивать на ТВ. Почему эта шляпа?

Когда я впервые ее увидел, то это совпало с моим мировосприятием на тот момент. А потом я понял, что это очень любимый мой бренд (улыбается).

У тебя в соцсетях есть фото, где ты в этом шляпе с детьми. Тебе не кажется, что это довольно неэтично?

Во-первых, мы понимаем, что такое этично и не этично? Во-вторых, у меня есть 8-летний сын, с которым у меня довольно откровенные отношения. Дети, получив доступ к интернету в 5-6 лет, узнают очень много всего. И надпись на шляпе - это самое нежное, что они могут почерпнуть.

Фагот Пресс-служба

Сколько стоит инструмент Фагот?

Смотря какой. Хотя мне кажется, что это самый дорогой музыкальный инструмент из деревянных духовых. Его средняя стоимость – где-то 8000 долларов.

Основной источник твоего дохода - это творчество?

Да, это музыка. У меня есть студия, где мы пишем музыку для группы “ТНМК“, а также студия, где мы озвучиваем рекламу и пишем музыку под кино. Поэтому практически все деньги, которые я зарабатываю, приходят через музыку.

Как много ты проводишь времени со своим сыном Никитой?

Очень много времени.

Он уже знает, кем хочет стать?

Да! Я просто помню себя в его возрасте - я сначала хотел стать одним специалистом, затем другим. У Никиты сейчас идея - он хочет стать автомобильным дизайнером. Он уже рисует себе машинки. При том, что он постоянно рисует, говорит, что его любимый предмет в школе - математика. Если он дальше будет в этом развиваться, думаю, у него все получится. Хотя вчера он сдал академэкзамен - сыграл три пьесы на пианино. У меня даже скупая родительская слеза скатилась. Как никак, развивается во всех сферах и мне это очень приятно.

Что общего в Конго и Украины?

Группа.

Среди любимых музыкантов на Facebook у тебя есть Даша Астафьева. Какую ее песню ты любишь больше всего?

Я просто люблю Дашу Астафьеву (улыбается).

Под музыку какого исполнителя лучше соблазнить девушку?

Cigarettes After Sex.

Фагот Пресс-служба

Ты хочешь стать легендарным, как Иво Бобул?

Если посчитать количество альбомов за все то время, что я живу... я уже легендарный (смеется).

Есть ли что-то, что ты просишь сделать тебе чаще, чем хип-хоп?

Мне кажется, что чаще хип-хоп ни один сознательный человек не хочет ничего чаще делать.

Наиболее ангельский и наиболее демонический поступок в твоей жизни?

Думаю, это одно и то же - рождение ребенка.

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