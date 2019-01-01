Фагот: "Все деньги, которые я зарабатываю, приходят через музыку"
Фагот или Олег Михайлюта - известный украинский певец и один из фронтменов группы “ТНМК“.
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В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ на НЛО TV Олег рассказал, почему решил выучить французский, зачем носит шляпы с оскорбительными надписями и признался, считает ли себя легендарным.
Олег, ты любишь скорость. Сколько у тебя авто и мотоциклов?
У меня одно авто и один мотоцикл. Я даже когда-то участвовал в ралли, которое проводилось в Мариуполе. Это был такой адреналин. И мне понравился мой результат: из 40 экипажей мы пришли 22-ми.
В 1994 году ты работал в казино и хотел стать крупье. Ты правда рассматривал вариант бросить музыку?
Мне тогда было 18 лет - я этот день помню, как сегодня. Тогда я только поступил в консерваторию - 1 сентября пошел на лекцию, а уже вечером пошел к казино, работать крепье в Харькове, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому я ходил туда учиться этому делу, потом полгода еще стажировался, а потом понял, что это не мое.
Ты изучил французский язык на спор. На что вы тогда спорили?
Просто тогда поспорили, что она выучит украинский, а я выучу французский. И спор этот не имел временных ограничений.
У тебя есть шляпа, надпись на котором нельзя озвучивать на ТВ. Почему эта шляпа?
Когда я впервые ее увидел, то это совпало с моим мировосприятием на тот момент. А потом я понял, что это очень любимый мой бренд (улыбается).
У тебя в соцсетях есть фото, где ты в этом шляпе с детьми. Тебе не кажется, что это довольно неэтично?
Во-первых, мы понимаем, что такое этично и не этично? Во-вторых, у меня есть 8-летний сын, с которым у меня довольно откровенные отношения. Дети, получив доступ к интернету в 5-6 лет, узнают очень много всего. И надпись на шляпе - это самое нежное, что они могут почерпнуть.
Сколько стоит инструмент Фагот?
Смотря какой. Хотя мне кажется, что это самый дорогой музыкальный инструмент из деревянных духовых. Его средняя стоимость – где-то 8000 долларов.
Основной источник твоего дохода - это творчество?
Да, это музыка. У меня есть студия, где мы пишем музыку для группы “ТНМК“, а также студия, где мы озвучиваем рекламу и пишем музыку под кино. Поэтому практически все деньги, которые я зарабатываю, приходят через музыку.
Как много ты проводишь времени со своим сыном Никитой?
Очень много времени.
Он уже знает, кем хочет стать?
Да! Я просто помню себя в его возрасте - я сначала хотел стать одним специалистом, затем другим. У Никиты сейчас идея - он хочет стать автомобильным дизайнером. Он уже рисует себе машинки. При том, что он постоянно рисует, говорит, что его любимый предмет в школе - математика. Если он дальше будет в этом развиваться, думаю, у него все получится. Хотя вчера он сдал академэкзамен - сыграл три пьесы на пианино. У меня даже скупая родительская слеза скатилась. Как никак, развивается во всех сферах и мне это очень приятно.
Что общего в Конго и Украины?
Группа.
Среди любимых музыкантов на Facebook у тебя есть Даша Астафьева. Какую ее песню ты любишь больше всего?
Я просто люблю Дашу Астафьеву (улыбается).
Под музыку какого исполнителя лучше соблазнить девушку?
Cigarettes After Sex.
Ты хочешь стать легендарным, как Иво Бобул?
Если посчитать количество альбомов за все то время, что я живу... я уже легендарный (смеется).
Есть ли что-то, что ты просишь сделать тебе чаще, чем хип-хоп?
Мне кажется, что чаще хип-хоп ни один сознательный человек не хочет ничего чаще делать.
Наиболее ангельский и наиболее демонический поступок в твоей жизни?
Думаю, это одно и то же - рождение ребенка.
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