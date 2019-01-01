Екатерина Кухар рассказала, что думает о Львове

Прима-балерина, пребывая на гастролях во Львове, призналась городу в теплых чувствах.

Тепые слова Львову она разместила в своем Instagram.

Поїздки до Львова ніколи не залишають нас байдужими.

Місто побудоване у 1256 році Королем Данило Галицьким та подароване своєму синові Леву (доречі, саме у честь сина Короля, Львів отримав свою назву), майже через 800 років так само прекрасне і кожному дає те, що йому потрібно.⠀

Прогулянки по старовинних вуличках, тисячі кав'ярень з усілякими смаколиками, сюди прагнуть на вікенд туристи з Європи та на вихідних до пандемії було не проштовхнутися.

Навіть Голлівуд замовляє спецефекти для своїх кінокартин саме у Львові. Такі популярні фільми, як «Гаррі Поттер», «Халк», «Спайдермен», отримали своє програмне забезпечення у місті Лева. ⠀

Ми сповна насолодилися містом!

Але головною визначною пам'яткою цих двох днів стали гості наших виступів, які подарували нам незабутні емоції! ⠀

Львів, спасибі за душевний прийом!

Вже сумую.

К посту звезда добавила яркое фото, на котором она сидит в красивом мягком кресле. Возле нее на журнальном столике стоят роскошные тюльпаны. На Екатерине легкий уютный халатик.

Екатерина Кухар: "Львів, спасибі за душевний прийом!" https://www.instagram.com/ekaterinakukhar_official/

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Свой пост прима-балерина завершила смайликом в форме сердечка. Ее слова вызвали целую волну одобрения у фанатов. “Дякуэмо, Катерино, за такий прекрасний допис про наше чудове місто. З радістю Вас зустрінемо тут- приїжджайте“, “Навіть в халатику, без шикарных нарядів, Ви мила красуня“ - писали в комментариях.

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