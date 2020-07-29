Какой подарок от мужа никогда не забудет Кейт Миддлтон.

"Понятия не имею, зачем я его купил": Принц Уильям рассекретил самый худший подарок жене instagram.com/kensingtonroyal

Наследник британского престола, внук Елизаветы II принц Уильям принял участие в подкасте. Запись нового выпуска состоялась 29 июля в Кенсингтонском дворце. Во время интервью герцог Кембриджский упомянул о самом нелепом подарке, который преподнес своей жене Кейт Миддлтон.

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По словам принца, еще во время учебы в Сент-Эндрюсском университете на свидании он вручил будущей супруге бинокль. Уильям отметил, что этот презент Кейт никогда не сможет забыть.

“Это было в начале ухаживания. Я думаю, что после этого она окончательно влюбилась. Я упаковал его, и это выглядело очень мило. Я пытался убедить себя в этом, сказав: “Это удивительно, посмотри, как далеко ты можешь видеть“. Кейт открыла и сказала: “Но это же бинокль, что происходит?“. В общем, все получилось не очень хорошо. Честно говоря, понятия не имею, зачем я ей его купил“, – поделился воспоминаниями принц Уильям.

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