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Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты

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Дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось 5 лет.
Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты
Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты
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Сегодня, 2 мая, дочь герцогов Кембриджских принца Уильяма и Кейт Миддлтон празднует свое пятилетие. По этому случаю Кенсингтонский дворец представил новые фотографии принцессы Шарлотты.

Кадры были опубликованы в Инстаграм. Автором фотографий традиционно выступила мать Шарлотты Кейт Миддлтон.

Изображения были сделаны Герцогиней, когда семья помогла собрать вещи и доставить пакеты с едой для одиноких пенсионеров в одном районе, - говорится в подписи.

Одета девочка в милое платье от Zara, плотные серые колготы и лаковые черные туфли. Сообщается, что Кэтрин и Уильям решили несмотря на карантин устроить для дочери громкий праздник, это будет вечеринка с помощью видеосвязи Zoom, к которой присоединится и 94-летняя прабабушка Шарлотты – королева Елизавета II, а также ее супруг принц Филипп. 

Ранее мы вспоминали как прошла свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые поженились 9 лет назад.

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Теги: принцесса Шарлотта, королевская семья, Кейт Миддлтон, принц Уильям
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