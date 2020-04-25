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Принцесса Евгения и ее муж отпраздновали 10-ю годовщину отношений

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Пара опубликовала трогательное сообщение в сети.
Принцесса Евгения и ее муж отпраздновали 10-ю годовщину отношений

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Британская принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбанк отпраздновали важную дату. В субботу, 24 апреля, пара отметила 10-летний юбилей своих отношений.

Об этом Евгения рассказала в социальной сети. Она опубликовала романтические фото с мужем и написала трогательное сообщение на личной странице в Instagram.

Мы с Джеком сегодня празднуем свою 10-ю годовщину и нам посчастливилось быть вместе в это время. Если у кого также юбилей на этой неделе, если вы вместе или отдельно в этот сложный период, если вы работник фронтовой линии, который хочет сказать своему человеку, что любит его, то, пожалуйста, пришлите мне фото и расскажите о вашем нынешнем состоянии, об отношениях. Я буду делиться вашими сообщение в своих инстаграм-историях в течение следующих дней, - рассказала принцесса.

Внучка королевы Елизаветы II встречалась с Джеком Бруксбанком больше семи лет после чего, в январе 2018 года пара обручилась. 12 октября 2018 года они сыграли пышную свадьбу.

Недавно принц Чарльз умилил Сеть новым фото с внуком Луи.

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Теги: принцесса Евгения, королевская семья
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СЕГОДНЯ, У СТАРОЙ ЖИДОВСКОЙ ПАДАЛИ ЖИРИКА - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
ЖАЛЬ, ЧТО 74 ГОДА НАЗАД, ЕГО ПАПЕЛЕ НЕ ВЗДРОЧНУЛ В КУЛАК И НА СВЕТ ПОЯВИЛСЯ ЭТОТ ВЫБЛЯДОК! ЖЕЛАЕМ ЖИРИКУ ДОЛГОЙ И МУЧИТЕЛЬНОЙ СМЕРТИ ОТ ВИРУСА! АМИНЬ
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