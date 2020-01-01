Принцесса Евгения запостила трогательное фото с мужем

Внучка Елизаветы II поделилась архивным снимком 10-летней давности.

Внучка королевы Елизаветы II, младшая дочь принца Эндрю, принцесса Евгения поделилась в соцсети архивным снимком со своим супругом, бизнесменом Джеком Бруксбэнком.

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На своей странице в Инстаграм Евгения опубликовала фото, которое было сделано еще в 2010 году. По словам принцессы, именно 10 лет назад она впервые встретилась с Джеком. Новую публикацию Евгения разместила в День всех влюбленных.

На снимке еще 19-летняя Евгения запечатлена в фиолетовом платье, жакете черного цвета и шляпе с перьями. А 23-летний Джек тогда был одет в черный костюм и белую рубашку с галстуком.

Принцесса Евгения с мужем Скриншот

Ранее сообщалось, что принцесса Беатрис и ее жених отказались от свадебных подарков.

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