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Еще один родственник Елизаветы II объявил о разводе

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Сын покойной принцессы Маргарет Дэвид Армстронг-Джонс разводится после 26 лет брака.
Еще один родственник Елизаветы II объявил о разводе
Еще один родственник Елизаветы II объявил о разводе
Getty Images

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что старший внук Елизаветы II, сын принцессы Анны, Питер Филлипс и его супруга Отем Филлипс решили расстаться после 12 лет брака. А уже через неделю в СМИ появилась информация, что еще один родственник британской королевы объявил о разводе.

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Племянник Елизаветы II, сын покойной принцессы Маргарет, Дэвид Армстронг-Джонс, граф Сноудон и его жена Серена заявили, что расстаются по обоюдному согласию. Об этом сообщает Daily Mail.

Пара прожила в браке 26 лет. У супругов есть двое детей - 20-летний виконт Линли Чарльз Армстронг-Джонс и 17-летняя леди Маргарита Армстронг-Джонс. Близкое окружение 58-летнего Дэвида и 49-летней Серены отметило, что мужчина много времени проводил на работе вдали от жены. Возможно, именно это обстоятельство разрушило их брак. 

Как пишет издание, Елизавета II опечалена известием о предстоящем разводе. Она и ее старший сын, принц Чарльз являются очень близкими друзьями Дэвида. Кроме того, племянник королевы - частый гость в Сандрингеме и Балморале.

Дэвид Армстронг-Джонс с женой и дочерью общаются с Елизаветой II
Дэвид Армстронг-Джонс с женой и дочерью общаются с Елизаветой II
Getty Images

Ранее сообщалось, что принцесса Беатрис и ее жених отказались от свадебных подарков.

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Теги: королевская семья, Дэвид Армстронг-Джонс, Елизавета II, принцесса Маргарет
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Источник: Ivоna bigmir)net

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