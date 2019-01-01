Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци состоится весной.

Принцесса Беатрис и ее жених отказались от свадебных подарков: В чем причина Getty Images

В пятницу, 7 февраля, стало известно, когда состоится свадьба внучки Елизаветы II принцессы Беатрис и итальянского миллионера Эдоардо Мапелли-Моцци. Пара пойдет под венец 29 мая. Церемония бракосочетания пройдет в Королевской часовне. За ней последует частный прием в садах Букингемского дворца.

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А на днях появились новые подробности предстоящего торжества. Оказывается, Беатрис и Эдоардо решили отказаться от свадебных подарков. Об этом пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что старшая дочь принца Эндрю попросила гостей пожертвовать эти деньги двум благотворительным организациям - Big Change и Cricket Brings Hope. Первая из них, Big Change, занимается улучшением жизни молодежи. А вторая, Cricket Brings Hope, проводит благотворительные игры в крикет. Все деньги от матчей идут на потребности бедного населения Руанды.

Напомним, ранее принцесса Беатрис отменила вечеринку в честь собственной помолвки.

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