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Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис выйдет замуж в конце весны - СМИ

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Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци состоится в мае.
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис выйдет замуж в конце весны - СМИ
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис выйдет замуж в конце весны - СМИ
instagram.com/theroyalfamily

Свадебная церемония старшей дочери герцога Йоркского Эндрю, принцессы Беатрис и итальянского мультимиллионера Эдоардо Мапелли-Моцци состоится 29 мая. Об этом пишет People со ссылкой на приближенные к паре источники. 

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Где именно пройдет торжество, пока не сообщается. Однако инсайдеры уверены, что совсем скоро королевская семья сделает официальное заявление. По словам источников, прием может состоятся в Букингемском дворце, а сама церемония бракосочетания - в Королевской военной часовне, известной также как Гвардейская часовня.

Отмечается, что свадьба 31-летней Беатрис и 36-летнего Эдоардо будет намного скромнее, чем свадьбы принца Уильяма, принца Гарри и принцессы Евгении.

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Напомним, ранее принцесса Беатрис отменила вечеринку в честь собственной помолвки.

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Теги: принцесса Беатрис
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Источник: Ivоna bigmir)net

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