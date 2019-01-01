Принцесса Беатрис отменила вечеринку в честь собственной помолвки

31-летняя внучка королевы Елизаветы II выходит замуж за бизнесмена Эдуардо Мапелли Моцци.

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис готовится выйти замуж за бизнесмена Эдуардо Мапелли Моцци. Грандиозная свадьба запланирована на следующий год, а вот праздничная вечеринка должна была состояться 18 декабря этого года.

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Беатрис пришлось отметить мероприятие, из-за секс-скандала вокруг герцога Йоркского. По сообщениям СМИ, на такое ответственное решение принцессу Беатрис уговорили ее друзья, которые считают, что все внимание папарацци будет приковано вовсе не к счастливым влюбленным, а к скандальному члену королевской семьи.

Предварительно герцог Йоркский заявил, что откажется от приглашения на праздник своей дочери, чтобы не подвергать королевскую семью очередному скандалу.

Недавно мы писали, что потомок Наполеона Бонапарта женился на праправнучке австрийского короля.

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