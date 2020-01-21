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Принц Гарри покинул Лондон и улетел к Меган Маркл в Канаду

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Герцог Сасскекский отправился к супруге и 8-месячному сыну.
Принц Гарри покинул Лондон и улетел к Меган Маркл в Канаду
Принц Гарри покинул Лондон и улетел к Меган Маркл в Канаду
Getty Images

В понедельник, 20 января, внук Елизаветы II принц Гарри покинул Великобританию. Герцог Сасскеский отправился в Канаду, где сейчас находятся его супруга Меган Маркл и 8-месячный сын Арчи. Об этом пишет The Sun.

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Как сообщает издание, принц улетел в Ванкувер из аэропорта Хитроу после участия в Инвестиционном саммите Великобритания-Африка. Отметим, что в самолете вместе с Гарри были его два охранника.

В Канаде герцога встретил автомобиль Toyota 4x4 с еще тремя охранниками, услуги которых оплачиваются с налогов британцев. После перелета принц Гарри сразу же отправился в поместье, где сейчас живет Маркл с сыном.

Напомним, ранее принц Гарри прокомментировал отказ от титула.

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Теги: принц Гарри, Меган Маркл
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.01.2020, 15:28
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