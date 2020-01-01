Внучка Елизаветы II нарушила закон: За что оштрафовали Зару Тиндолл

В дочери принцессы Анны отобрали водительские права.

Старшую внучку королевы Елизаветы II Зару Тиндолл (в девичестве - Филлипс) лишили водительских прав на полгода. Об этом сообщает BBC.

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По данным СМИ 38-летнюю дочь принцессы Анны обвинили в превышении разрешенной скорости еще в ноябре прошлого года. Знаменитость засняли камеры видеонаблюдения недалеко от ее дома в Котсволде. Тиндолл ехала со скоростью 145 километров в час, тогда как разрешаемая скорость составляет 112 километров.

Однако Зара только сейчас признала свою вину. Суд принял решение запретить внучке королевы садиться за руль на строк 6 месяцев, а также обязал Тиндолл выплатить штраф в размере 880 долларов.

Зара Тиндолл с мужем Getty images

Ранее сообщалось, что Зара Тиндолл отпраздновала Новый год с актрисой Ребел Уилсон в Австралии.

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