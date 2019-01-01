Внучка Елизаветы II отпраздновала Новый год с актрисой Ребел Уилсон

Зара Тиндолл вместе с мужем Майком встретила Новый год в компании австралийской кинозвезды Ребел Уилсон.

Внучка королевы Елизаветы и дочь принцессы Анны Зара Тиндолл, в девичестве - Филлипс, и ее супруг, регбист Майк Тиндолл встретили Новый 2020 год в Сиднее, Австралия.

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Пара вместе с друзьями устроила веселую вечеринку. Среди присутствующих на торжестве была и известная австралийская комедийная актриса Ребел Уилсон. Кинозвезда запостила в соцсети несколько снимков с 38-летней Зарой и 41 Майком. Так, на одном из кадров можно увидеть, как внучка Елизаветы II вместе со своей компанией на балконе смотрит на фейерверки.

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