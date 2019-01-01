Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Внучка Елизаветы II отпраздновала Новый год с актрисой Ребел Уилсон

Комментариев: 0
Зара Тиндолл вместе с мужем Майком встретила Новый год в компании австралийской кинозвезды Ребел Уилсон.
Внучка Елизаветы II отпраздновала Новый год с актрисой Ребел Уилсон
Внучка Елизаветы II отпраздновала Новый год с актрисой Ребел Уилсон
Getty Images

Внучка королевы Елизаветы и дочь принцессы Анны Зара Тиндолл, в девичестве - Филлипс, и ее супруг, регбист Майк Тиндолл встретили Новый 2020 год в Сиднее, Австралия.

Читай также: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали лучшие моменты ушедшего года

Пара вместе с друзьями устроила веселую вечеринку. Среди присутствующих на торжестве была и известная австралийская комедийная актриса Ребел Уилсон. Кинозвезда запостила в соцсети несколько снимков с 38-летней Зарой и 41 Майком. Так, на одном из кадров можно увидеть, как внучка Елизаветы II вместе со своей компанией на балконе смотрит на фейерверки.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото 8-месячного сына Арчи.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Зара Филлипс, Ребел Уилсон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net,

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь