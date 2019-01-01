Принц Гарри и Меган Маркл не пришли на мероприятие в честь предстоящего дня рождения Кейт Миддлтон.

Герцоги Сессекские во второй раз проигнорировали вечеринку Кейт Миддлтон Getty images

В четверг, 9 января, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон отпразднует 38-й день рождения. По традиции герцогиня Кембриждская устроила небольшую вечеринку на несколько дней раньше . Однако принц Гарри и его жена Меган Маркл второй год подряд проигнорировали мероприятие. Об этом пишет People.

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Как сообщает издание, 5 января после утренней службе в церкви Святой Марии Магдалины Кейт вместе с гостями отправилась в поместье в Анмер-холле, где и состоялась пре-пати к ее дню рождению.

На вечеринки присутствовали родители герцогини Кембридской, Кэрол и Майкл Миддлтон, королева Елизавета II и близкий друг принца Уильяма Том ван Страубензи с невестой, которая преподает в престижной школе принцессы Шалотты и принца Джорджа.

Отметим, что Меган Маркл, принц Гарри и их сын 8-месячный сын Арчи провели новогодние праздники в Канаде. Герцоги Сассекские уже вернулись в Великобританию, однако вечеринку родственницы решили пропустить.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото 8-месячного сына Арчи.

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