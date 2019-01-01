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В Сеть слили фото 11-летней Меган Маркл

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В Instagram опубликовали архивное фото Меган Маркл 1992 года.
В Сеть слили фото 11-летней Меган Маркл
В Сеть слили фото 11-летней Меган Маркл
Getty images

В Сети опубликовали редкую фотографию супруги британского принца Гарри и бывшей звезды сериала “Форс-мажоры“ Меган Маркл. Так, в Instagram-аккаунте “Nineties Anxiety“, где публикуют различные кадры знаменитостей 90-х годов, появилось детское фото герцогини Сассекской.

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На раритетном снимке Меган позирует в гостиной своего дома. Она одета в красную футболку и голубые джинсы. Судя по подписи к фото, кадр был сделан в августе 1992 года в 11-й день рождения Маркл.

Скриншот

Напомним, ранее герцоги Сассекские представили первую рождественскую открытку с сыном Арчи.

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Теги: Меган Маркл
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Источник: Ivоna bigmir)net

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