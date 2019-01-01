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Герцоги Кембриджские поздравили католиков с Рождеством, добавив фото с наследниками

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В Сеть выложили снимок, на котором позируют трое детей герцога Кембриджского и Кейт Миддлтон.

Герцоги Кембриджские поздравили католиков с Рождеством, добавив фото с наследниками
Герцоги Кембриджские поздравили католиков с Рождеством, добавив фото с наследниками
instagram.com/kensingtonroyal/

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Герцоги Кембриджские поздравили католиков с Рождеством Христовым. В Инстаграм британской королевской семьи добавили фото, на котором герцог позирует вместе с тремя детьми - Джорджем, Шарлоттой и Луи.

🎄 Счастливого Рождества!

Эта фотография герцога Кембриджского, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи была сделана герцогиней Кембриджской в Норфолке в начале этого года.

Мы желаем всем нашим последователям очень счастливого и расслабляющего Рождества ⛄️, - написали в посте.

Скриншот

Ранее мы писали, что герцоги Сассекские представили первую рождественскую открытку с сыном Арчи.

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Теги: Герцог Кембриджский, королевская семья, Рождество
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Источник: IVONA bigmir)net

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