Герцоги Кембриджские поздравили католиков с Рождеством, добавив фото с наследниками instagram.com/kensingtonroyal/

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Герцоги Кембриджские поздравили католиков с Рождеством Христовым. В Инстаграм британской королевской семьи добавили фото, на котором герцог позирует вместе с тремя детьми - Джорджем, Шарлоттой и Луи.

🎄 Счастливого Рождества!

Эта фотография герцога Кембриджского, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи была сделана герцогиней Кембриджской в Норфолке в начале этого года.

Мы желаем всем нашим последователям очень счастливого и расслабляющего Рождества ⛄️, - написали в посте.