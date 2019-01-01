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Принц Чарльз и его супруга Камилла представили рождественскую открытку

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Кларенс-хаус презентовал рождественскую открытку принца Чарльза и герцогини Корнуольской.
Принц Чарльз и его супруга Камилла представили рождественскую открытку
Принц Чарльз и его супруга Камилла представили рождественскую открытку
instagram.com/clarencehouse

В пятницу, 20 декабря, Кларенс-хаус официально представил рождественскую открытку принца Уэльского Чарльза и его жены Камиллы, герцогини Корнуольской. Снимок появился в на официальных страницах резиденции Чарльза и Камиллы в Instagram и Twitter.

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Так, на опубликованном фото супруги позируют в коллекционном винтажном автомобиле MG TD 1953. Кадр был снят в Гаване во официального визита на Кубу. Автор снимка - фотограф Рамон Эспиноса.

“Желаем вам счастливого Рождества и Нового года“, - говорится в рождественской открытке.

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Ранее в Сети показали рождественскую открытку герцогов Кембриджских.

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Теги: принц Чарльз, Камилла Паркер-Боулз, Рождественская открытка
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Источник: Ivоna bigmir)net

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