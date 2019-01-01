Герцоги Сассекские представили первую рождественскую открытку с сыном Арчи

В Сети показали рождественскую открытку принца Гарри, Меган Маркл и их 7-месячного сына Арчи.

Королевская семья Великобритании выпустила рождественскую открытку герцогов Сассекских и их 7-месячного сына Арчи. Снимок появился в Twitter-аккаунте Фонда Содружества Королевы (The Queen's Commonwealth Trust). Однако официального представления не было.

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Так, на опубликованном черно-белом фото Меган Маркл и принц Гарри сидят на полу возле елки. А их маленький наследник позирует на переднем плане. Малыш с любопытством смотрит в камеру. Отметим, что это первая рождественская открытка для Арчи.

“Желает веселого Рождества и счастливого Нового года вашей семье“, - говорится в открытке.

Скриншот

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