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День рождения Алиссы Милано: Что мы знаем о Фиби из "Зачарованных"

Комментариев: 9
19 декабря Алисса Милано отмечает свой день рождения. Актрисе исполнилось 47 лет.

День рождения Алиссы Милано: Что мы знаем о Фиби из
День рождения Алиссы Милано: Что мы знаем о Фиби из "Зачарованных"
Getty Images

Американская актриса и певица Алисса Милано стала известной в возрасте одиннадцати лет, когда сыграла в ситкоме “Кто здесь босс?“, а также исполнила одну из главных ролей в фильме “Коммандо“ с Арнольдом Шварценеггером. 

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Тем не менее, после такого успеха режиссеры не торопились звать Алиссу в свои проекты, и ей приходилось довольствоваться второстепенными ролями. Тогда Милано начала музыкальную карьеру в Японии и до 20 лет выпустила пять альбомов, один из которых даже получил статус платинового.

Удача повернулась к Алиссе лицом, когда она прошла кастинг на роль Дженнифер в сериале “Район Мелроуз“ в 1997 году. После двух лет съемок Милано ушла в другой сериал – “Зачарованные“, в котором сыграла Фиби Холливелл. Именно эта роль стала пиком ее актерской карьеры и сделала Алиссу знаменитой на весь мир.

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В 2006 году Милано познакомилась со спортивным агентом Дэвидом Баглиари, с которым они поженились спустя три года. Супруги воспитывают двоих детей – 8-летнего сына Майло и 5-летнюю дочь Элизабеллу.

Женщина сосредоточена на своей семье, а также занимается благотворительностью в сфере прав женщин, защиты животных и медицинского обеспечения стран третьего мира. 

Напомним, что ранее Алиса Милано показала архивное фото, на котором кормит грудью дочку.

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Теги: Алисса Милано, Зачарованные
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (9)
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Осталось 600 символов
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Сын Пайпер Хол.  (аноним)  03.10.2016, 22:47
Оценка:  0
Сын Пайпер Хол.
да куда делась тётя Фиби?
Мериди  (аноним)  02.10.2016, 21:50
Оценка:  -2
Мериди
Выeбaл бы её в срандель...
Йонна    02.10.2016, 21:47
Оценка:  +1
Йонна
люблю её) у неё , наконец-то ,муж и детки, она баготворительностью занимается. Счастья её.
sancho-sanya  (аноним)  29.09.2016, 09:22
Оценка:  +13
sancho-sanya
Она превосходно себя чувствует после бурной молодости семья, дети, муж, бабло, а что ей в бикини до 50 лет шастать? Вы че тю-тю..
гость  (аноним)  28.09.2016, 21:33
Оценка:  0
гость
Еще она играла в фильме Кентервильский призрак.
iegorka  (аноним)  28.09.2016, 13:10
Оценка:  -11
iegorka
какая разница куда она пропала? я о ней сейчас впервые слышу. какой баран на ивоне статьи клепает?
гость  (аноним)  27.09.2016, 16:08
Оценка:  -7
гость
КаКнули в Лету? гггггг
гость  (аноним)  27.09.2016, 15:29
Оценка:  +2
гость
отличная милфа получилась
гость  (аноним)  27.09.2016, 15:24
Оценка:  -1
гость
Меня больше интересует, куда девалась Евгения Литвинкович?)) Пела, пела, ездила, ездила с концертами, а потом вдруг исчезла! Пишу ОНА, потому что до сих пор думаю, что это не мужчина.
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