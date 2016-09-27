19 декабря Алисса Милано отмечает свой день рождения. Актрисе исполнилось 47 лет.

День рождения Алиссы Милано: Что мы знаем о Фиби из "Зачарованных" Getty Images

Американская актриса и певица Алисса Милано стала известной в возрасте одиннадцати лет, когда сыграла в ситкоме “Кто здесь босс?“, а также исполнила одну из главных ролей в фильме “Коммандо“ с Арнольдом Шварценеггером.

Читай также: Тест: Какая ты героиня из сериала Зачарованные?

Тем не менее, после такого успеха режиссеры не торопились звать Алиссу в свои проекты, и ей приходилось довольствоваться второстепенными ролями. Тогда Милано начала музыкальную карьеру в Японии и до 20 лет выпустила пять альбомов, один из которых даже получил статус платинового.

Удача повернулась к Алиссе лицом, когда она прошла кастинг на роль Дженнифер в сериале “Район Мелроуз“ в 1997 году. После двух лет съемок Милано ушла в другой сериал – “Зачарованные“, в котором сыграла Фиби Холливелл. Именно эта роль стала пиком ее актерской карьеры и сделала Алиссу знаменитой на весь мир.

Читай также: День рождения Холли Мэри Комбс: Как изменилась Пайпер из “Зачарованных“

В 2006 году Милано познакомилась со спортивным агентом Дэвидом Баглиари, с которым они поженились спустя три года. Супруги воспитывают двоих детей – 8-летнего сына Майло и 5-летнюю дочь Элизабеллу.

Женщина сосредоточена на своей семье, а также занимается благотворительностью в сфере прав женщин, защиты животных и медицинского обеспечения стран третьего мира.

Напомним, что ранее Алиса Милано показала архивное фото, на котором кормит грудью дочку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.