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Звезда "Зачарованных" Алиса Милано показала фото, на котором кормит грудью дочку

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Актриса Алиса Милано опубликовала архивное фото с дочерью Элизабеллой.
Звезда "Зачарованных" Алиса Милано показала фото, на котором кормит грудью дочку
Звезда "Зачарованных" Алиса Милано показала фото, на котором кормит грудью дочку
instagram.com/milano_alyssa

Американская актриса, наиболее известная по роли Фиби Холливелл в сериале “Зачарованные“, Алиса Милано поделилась с поклонниками кадром из семейного архива.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото 5-летней давности. На снимке Алиса кормит грудью свою дочь Элизабеллу, которая появилась на свет 4 сентября 2014 года.

Архивный кадр Милано опубликовала по случаю выхода нового закона, который позволяет мамах кормит детей грудью в общественных местах.

“Грудное вскармливание в общественных местах теперь законно во всех 50 штатах!“, - написала актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breastfeeding in public is now legal in all 50 states!

Допис, поширений Alyssa Milano (@milano_alyssa)

Ранее сообщалось, что звезда сериала “Зачарованные“ Холли Мари Комбс вышла замуж.

 

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Теги: Алиса Милано, Зачарованные
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Источник: Ivonа bigmir)net

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