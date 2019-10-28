Звезда "Зачарованных" Алиса Милано показала фото, на котором кормит грудью дочку
Американская актриса, наиболее известная по роли Фиби Холливелл в сериале “Зачарованные“, Алиса Милано поделилась с поклонниками кадром из семейного архива.
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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото 5-летней давности. На снимке Алиса кормит грудью свою дочь Элизабеллу, которая появилась на свет 4 сентября 2014 года.
Архивный кадр Милано опубликовала по случаю выхода нового закона, который позволяет мамах кормит детей грудью в общественных местах.
“Грудное вскармливание в общественных местах теперь законно во всех 50 штатах!“, - написала актриса.
Ранее сообщалось, что звезда сериала “Зачарованные“ Холли Мари Комбс вышла замуж.
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