Кейт Мосс заподозрили в романе с 24-летним манекенщиком
Известная британская модель Кейт Мосс засветилась на острове Ибица с 24-летним подопечным Джорданом Барреттом.
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Отметим, что австралийский манекенщик прибыл в Испанию на очередную съемку. В рабочую поездку с ним отправилась Кейт Мосс, которая занимается продвижением начинающих моделей.
В сети приписали им роман, так как пара публиковала совместные фото в обнимку. На своей странице в Инстаграм Джордан выложил фото с моделью и подписал его так:
«На самом деле позвоните моему агенту», – отметил он.
К слову, еще пять лет назад успешная модель открыла собственное модельное агентство. Есть предположение, что их связывает не только работа, но и романтические отношения.
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