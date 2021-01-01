Кейт Мосс заподозрили в романе с 24-летним манекенщиком

47-летняя модель отдыхает на Ибице с молодым подопечным.

Известная британская модель Кейт Мосс засветилась на острове Ибица с 24-летним подопечным Джорданом Барреттом.

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Отметим, что австралийский манекенщик прибыл в Испанию на очередную съемку. В рабочую поездку с ним отправилась Кейт Мосс, которая занимается продвижением начинающих моделей.

В сети приписали им роман, так как пара публиковала совместные фото в обнимку. На своей странице в Инстаграм Джордан выложил фото с моделью и подписал его так:

«На самом деле позвоните моему агенту», – отметил он.

К слову, еще пять лет назад успешная модель открыла собственное модельное агентство. Есть предположение, что их связывает не только работа, но и романтические отношения.

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