Хайди Клум назвала причину развода с Силом

С британским певцом модель прожила восемь лет.

Известная модель Хайди Клум, которая счастлива в браке с музыкантом Томом Каулитцем вот уже два года, назвала истинные причины развода с британским исполнителем Силом.

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Отметим, что экс-супруги прожили в браке восемь лет, у них появилось четверо детей — две дочери и два сына.

На днях манекенщица дала откровенное интервью, в котором поведала о причинах развода. Хайди созналась, что она неоднократно пыталась сохранить этот брак, но ничего не вышло. Сейчас о разводе с экс-мужем знаменитость не жалеет.

«Мне казалось, что я была замужем за ним 8 раз. Каждый раз я была уверена, что это будет весело, будет праздник любви, но знаете, это так не работает. Я пробовала неоднократно, меня нельзя обвинять в том, что я не пыталась», — сказала Клум.

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