Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Хайди Клум назвала причину развода с Силом

С британским певцом модель прожила восемь лет.
Хайди Клум назвала причину развода с Силом
Хайди Клум назвала причину развода с Силом
Getty Images

Известная модель Хайди Клум, которая счастлива в браке с музыкантом Томом Каулитцем вот уже два года, назвала истинные причины развода с британским исполнителем Силом.

Читай также: Возлюбленную звезды «Клиники» угрожают убить

Отметим, что экс-супруги прожили в браке восемь лет, у них появилось четверо детей — две дочери и два сына.

На днях манекенщица дала откровенное интервью, в котором поведала о причинах развода. Хайди созналась, что она неоднократно пыталась сохранить этот брак, но ничего не вышло. Сейчас о разводе с экс-мужем знаменитость не жалеет.

«Мне казалось, что я была замужем за ним 8 раз. Каждый раз я была уверена, что это будет весело, будет праздник любви, но знаете, это так не работает. Я пробовала неоднократно, меня нельзя обвинять в том, что я не пыталась», — сказала Клум.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Хайди Клум, Сил, развод звезд, личная жизнь звезд, новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь