ТОП-5 звезд, которые пытались совершить самоубийство

Узнайте, кто из знаменитостей пытался убить себя.

Тяжелые времена бывают у всех, а особенно у знаменитостей, которые ежедневно сталкиваются с критикой общественности. Многие не могут пережить расставания с возлюбленными, а некоторые не могут справиться с известностью. Представляем вам подборку звезд, которые из-за различных причин пытались совершить суицид.

Маколей Калкин

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Звезда фильма «Один дома» пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом стало известно в декабре 2012 года. Актер намеренно принял большую дозу наркотиков и едва не умер. Причиной этого стало расставания с актрисой Милой Кунис. Девушка бросила актера после десяти лет отношений. Калкин впал в жуткую депрессию, начал принимать наркотики и перестал выходить из дома. В СМИ писали, что Кунис разорвала отношения с Калкиным именно из-за наркотиков. К счастью, его успели спасти, а сам Маколей после случившегося решил взяться за ум и прошел курс психологической реабилитации.

Маколей Калкин instagram.com/culkamania

Бритни Спирс

Известной американской актрисе Бритни Спирс пришлось преодолеть множество проблем не только в карьере, но и в личной жизни. Звезда пыталась совершить суицид несколько раз: принимала запрещенные вещества и вскрывала вены.

Бритни Спирс Getty Images

Кэти Перри

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Американская певица и композитор Кэти Перри впала в депрессию, которая началась после желания экс-супруга Рассела Брэнда развестись. Артистка хотела уйти на тот свет, но нашла силы пережить сердечные травмы и посвятила себя музыке.

Кэти Перри instagram.com/katyperry

Эминем

Американский рэпер Маршалл Мэтерс, известный под псевдонимом «Эминем» в 1997 году разошелся с возлюбленной и поссорился с родителями. После чего едва не свел счеты с жизнью при помощи сильнодействующего лекарства.

Эминем Getty Images

Элтон Джон

Одному из величайших исполнителей мира Элтону Джону приходилось долго скрывать свою сексуальную ориентацию. Музыкант был помолвлен с Линдой Вудроу, к которой не пытал любовных чувств. После чего Джон выбрал жестокий способ уйти из мира живых, сунув голову в газовую духовку.

Элтон Джон Getty Images

Автор: Леся Сайко

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