ТОП-5 звезд, которые пытались совершить самоубийство
Тяжелые времена бывают у всех, а особенно у знаменитостей, которые ежедневно сталкиваются с критикой общественности. Многие не могут пережить расставания с возлюбленными, а некоторые не могут справиться с известностью. Представляем вам подборку звезд, которые из-за различных причин пытались совершить суицид.
Маколей Калкин
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Звезда фильма «Один дома» пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом стало известно в декабре 2012 года. Актер намеренно принял большую дозу наркотиков и едва не умер. Причиной этого стало расставания с актрисой Милой Кунис. Девушка бросила актера после десяти лет отношений. Калкин впал в жуткую депрессию, начал принимать наркотики и перестал выходить из дома. В СМИ писали, что Кунис разорвала отношения с Калкиным именно из-за наркотиков. К счастью, его успели спасти, а сам Маколей после случившегося решил взяться за ум и прошел курс психологической реабилитации.
Бритни Спирс
Известной американской актрисе Бритни Спирс пришлось преодолеть множество проблем не только в карьере, но и в личной жизни. Звезда пыталась совершить суицид несколько раз: принимала запрещенные вещества и вскрывала вены.
Кэти Перри
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Американская певица и композитор Кэти Перри впала в депрессию, которая началась после желания экс-супруга Рассела Брэнда развестись. Артистка хотела уйти на тот свет, но нашла силы пережить сердечные травмы и посвятила себя музыке.
Эминем
Американский рэпер Маршалл Мэтерс, известный под псевдонимом «Эминем» в 1997 году разошелся с возлюбленной и поссорился с родителями. После чего едва не свел счеты с жизнью при помощи сильнодействующего лекарства.
Элтон Джон
Одному из величайших исполнителей мира Элтону Джону приходилось долго скрывать свою сексуальную ориентацию. Музыкант был помолвлен с Линдой Вудроу, к которой не пытал любовных чувств. После чего Джон выбрал жестокий способ уйти из мира живых, сунув голову в газовую духовку.
Автор: Леся Сайко
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