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ТОП-5 звезд, которые пытались совершить самоубийство

Спецтема: Звёздные подборки
Узнайте, кто из знаменитостей пытался убить себя.
ТОП-5 звезд, которые пытались совершить самоубийство
ТОП-5 звезд, которые пытались совершить самоубийство
Getty Images

Тяжелые времена бывают у всех, а особенно у знаменитостей, которые ежедневно сталкиваются с критикой общественности. Многие не могут пережить расставания с возлюбленными, а некоторые не могут справиться с известностью. Представляем вам подборку звезд, которые из-за различных причин пытались совершить суицид. 

Маколей Калкин

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Звезда фильма «Один дома» пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом стало известно в декабре 2012 года. Актер намеренно принял большую дозу наркотиков и едва не умер. Причиной этого стало расставания с актрисой Милой Кунис. Девушка бросила актера после десяти лет отношений. Калкин впал в жуткую депрессию, начал принимать наркотики и перестал выходить из дома. В СМИ писали, что Кунис разорвала отношения с Калкиным именно из-за наркотиков. К счастью, его успели спасти, а сам Маколей после случившегося решил взяться за ум и прошел курс психологической реабилитации.

Маколей Калкин
Маколей Калкин
instagram.com/culkamania

Бритни Спирс

Известной американской актрисе Бритни Спирс пришлось преодолеть множество проблем не только в карьере, но и в личной жизни. Звезда пыталась совершить суицид несколько раз: принимала запрещенные вещества и вскрывала вены.

Бритни Спирс
Бритни Спирс
Getty Images

Кэти Перри 

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Американская певица и композитор Кэти Перри впала в депрессию, которая началась после желания экс-супруга Рассела Брэнда развестись.  Артистка хотела уйти на тот свет, но нашла силы пережить сердечные травмы и посвятила себя музыке.

Кэти Перри
Кэти Перри
instagram.com/katyperry

Эминем 

Американский рэпер Маршалл Мэтерс, известный под псевдонимом «Эминем» в 1997 году разошелся с возлюбленной и поссорился с родителями. После чего едва не свел счеты с жизнью при помощи сильнодействующего лекарства.

Эминем
Эминем
Getty Images

Элтон Джон 

Одному из величайших исполнителей мира Элтону Джону приходилось долго скрывать свою сексуальную ориентацию. Музыкант был помолвлен с Линдой Вудроу, к которой не пытал любовных чувств. После чего Джон выбрал жестокий способ уйти из мира живых, сунув голову в газовую духовку.

Элтон Джон
Элтон Джон
Getty Images

Автор: Леся Сайко

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Теги: Маколей Калкин, Эминем, Элтон Джон, Бритни Спирс, Кэти Перри, самоубийство звезд, личная жизнь звезд
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Источник: Ivona

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