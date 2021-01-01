Возлюбленную звезды «Клиники» угрожают убить

Фанаты актера Зака Браффа яростно отреагировали на его любовные отношения с коллегой.

Британская актриса и звезда фильма «Леди Макбет» Флоренс Пью открыто созналась в чувствах к актеру Заку Браффу.

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Отметим, что слух об их романе прогремел после того, как Брафф позвал Пью на роль в собственную короткометражку.

Актриса сообщила, что действительно влюблена в Зака Браффа и ей с ним очень комфортно. Актер не дал никаких комментариев о заявлении актрисы, ведь он всячески старается скрывать свою личную жить от общественности.

После откровенных признаний актрисы в ее адрес посыпались угрозы и оскорбления от фанаток. Девушке желали смерти и требовали, чтобы она прекратила общение с их кумиром.

«Для меня это странно — заходить на чью-то страницу и терроризировать человека только потому, что он влюблен. Думаю, все дело в том, что люди хотят, чтобы в социальных сетях все было красиво, а когда это понятие не совпадает с представлениями остальных, возникает вот эта ситуация. Я думаю, наши отношения — это явно не то, чего все ожидали. Но это моя жизнь, и я не делаю ничего, чтобы угодить людям и казаться лучше», — сказала она.

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