Как прервать рутину и вернуть любви былую свежесть?

Любовь и страсть не зря порой сравнивают с огнем - чтобы они ярко “горели“, их периодически необходимо подпитывать. Если пламя вашей пары начинает затухать, не стоит отчаиваться! Ivona расскажет, как освежить отношения просто и действенно.

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1. Используйте технологии

Сегодня практически на каждый смартфон можно установить приложение с функцией видеочата. С их помощью можно устраивать маленькие свидания (градус накала страстей вы уж сами определите) во время рабочего дня. Также можно установить эротическую переписку или обмен фотографиями. Единственное, о чем стоит не забывать: не занимайтесь этим во время важных рабочих моментов и совещаний. Сломанная карьера и испорченная репутация едва ли придадут вашим угасающим отношениям пикантности.

Как освежить отношения? 6 действенных способов pinterest.com

2. Грязные разговоры

Их можно осуществить и в видеочатах, и в переписке, и в реальной жизни. Конечно, пересказывать заученные фразы из эротических фильмов не нужно. Сперва подумайте, что бы вы хотели осуществить, и насколько вы готовы сделать это, а затем, как бы невзначай, выдайте партнеру пару “авансов“ с помощью намеков. Домой торопиться он будет в этот день гораздо охотней.

3. Осуществите фантазии

В наших любимых романтических мелодрамах и комедиях женщины, как правило, раскрепощены в сексуальном плане, всегда знают, чего хотят, и как этого достичь. Они не боятся показать свои желания, не боятся совершать первый шаг на пути к чувственному наслаждению. Так почему бы не последовать их примеру. Ваш партнер наверняка просил вас о некоем эротическом приключении, от которого вы упорно отказывались. Возможно, пришло время пересмотреть ваше к этому отношение? Если же нет, в вашей голове наверняка хранится хотя бы парочка идей, осуществить которые вы всегда смущались.

Как освежить отношения? 6 действенных способов pinterest.com

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4. Сыграйте в вопросы

Если в сексуальном плане у вас все по-прежнему хорошо, но вам не хватает единения на эмоциональном уровне, предложите партнеру сыграть в вопросы: возьмите колоду карт и выберите для каждой масти отдельную тему вопроса. Пусть каждый из вас по очереди тянет карты, и задает вопросы. Таким образом у вас появится возможность не только узнать о возлюбленном что-то новое (ведь нет предела совершенству!), но и вспомнить вместе былое. Нет карт? Пусть каждый из вас продумает фанты или просто напишет список вопросов - для начала теплой, доверительной беседы этого вполне достаточно.

5. Пригласите его на свидание

Закажите столик в вашем любимом ресторанчике, или постарайтесь повторить ваше первое свидание (пусть это и была всего лишь прогулка по парку), посмотрите фильм, который вы впервые увидели вместе - в общем, организуйте первое свидание так, чтобы оно всколыхнуло в вашем партнере приятные воспоминания и напомнило, как же все-таки глубоки и чисты ваши взаимные чувства.

Как освежить отношения? 6 действенных способов pinterest.com

6. Прогулка со счастливыми парами

Иногда, будучи в отношениях, мы самолично закрываем себя и свою половинку от внешнего мира, из-за чего наши чувства очень быстро притупляются, нам становится скучно, искра страсти угасает. Попробуйте ходить на двойные свидания или прогулки с теми парами, которые, по вашему мнению, счастливы в отношениях. Их положительный пример, равно как и разнообразие от общения с другими людьми кроме своего партнера, благоприятно повлияют на вашу пару.

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