В День рождения Тины Кунаки: история любви с Венсаном Касселем

С Днем рождения, бразильская красотка!

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Сегодня День рождения празднует Тина Кунаки – бразильская модель, которая приобрела особую популярность после того, как весь мир узнал о начале романа с культовым французским актером Венсаном Касселем, который ранее состоял в браке с Моникой Беллучи 15 лет.

Стоит отметить, что разница в возрасте у пары составляет 30 лет. Будущие супруги познакомились в 2015 году на отдыхе. О своих отношениях они объявили в Instagram в августе 2016 года, а первый официальный выход состоялся в ноябре того же года.

Венсан и Тина впервые появились вместе на публике, посетив шоу Victoria's Secret в парижском Гран-Пале. 24 августа 2019 года они поженились – свадьба прошла в городе Бидарт на юго-западе Франции. У Касселя и Кунаки уже есть дочь Амазони.

Предлагаем взглянуть на 15 самых красивых фотографий этой пары, которая доказывает, что для настоящей любви возраст, стереотипы, предрассудки и условности – вовсе не помеха.

Венсан Кассель и Тина Кунаки pinterest.com

Венсан Кассель и Тина Кунаки pinterest.com

Венсан Кассель и Тина Кунаки pinterest.com

Венсан Кассель и Тина Кунаки pinterest.com

Венсан Кассель и Тина Кунаки pinterest.com

Венсан Кассель и Тина Кунаки pinterest.com

Венсан Кассель и Тина Кунаки pinterest.com

Венсан Кассель и Тина Кунаки pinterest.com

Венсан Кассель и Тина Кунаки pinterest.com

Венсан Кассель и Тина Кунаки pinterest.com

Венсан Кассель и Тина Кунаки pinterest.com

Венсан Кассель и Тина Кунаки pinterest.com

Венсан Кассель и Тина Кунаки pinterest.com

Венсан Кассель и Тина Кунаки pinterest.com

Венсан Кассель и Тина Кунаки pinterest.com

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