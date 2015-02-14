Легенда о Дне святого Валентина
Спецтема: День Святого Валентина 2020
Праздник День святого Валентина или, как его еще называют День всех влюбленных, отмечается ежегодно 14 февраля.
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Каждый год 14 февраля влюбленные пары во всем мире поздравляют друг друга с Днем всех влюбленных, дарят подарки и традиционные валентинки. Но как же появилась такая замечательная традиция – дарить искренние чувства и яркие сердца?
Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков и у этого праздника есть конкретный “виновник“ – христианский священник Валентин- Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II.
Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его “наполеоновских“ планов – браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.
Но влюбляться от этого солдаты меньше не стали. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни (Valentine of Terni). Видимо, он был настоящим романтиком, поскольку его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить цветы, от имени легионеров, предметам их страсти.
Читай также: Десерты на День святого Валентина: ТОП-5 рецептовЯсное дело, как только об этом узнал император, он решил эту “преступную деятельность“ прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его “Твой Валентин“. Прочитано оно было уже после того, как его казнили.
Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого Валентина.
С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до 1969 года церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня.
Читай также: Юлия Панкова поделилась фирменным рецептом ко Дню влюбленныхТак ли это было или иначе, но, по всей видимости, именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные записки — “валентинки“. А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви.
Ранее мы писали, как отмечают День святого Валентина в разных странах мира.
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