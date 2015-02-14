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Легенда о Дне святого Валентина

Спецтема: День Святого Валентина 2020
Комментариев: 3
Праздник День святого Валентина или, как его еще называют День всех влюбленных, отмечается ежегодно 14 февраля.

Легенда о Дне святого Валентина
Легенда о Дне святого Валентина
shutterstock

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Каждый год 14 февраля влюбленные пары во всем мире поздравляют друг друга с Днем всех влюбленных, дарят подарки и традиционные валентинки. Но как же появилась такая замечательная традиция – дарить искренние чувства и яркие сердца?

 
Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков и у этого праздника есть конкретный “виновник“ – христианский священник Валентин- Эта история датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. 
 
Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его “наполеоновских“ планов – браки, ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. 
Легенда о Дне святого Валентина
Легенда о Дне святого Валентина
pinterest.com
 
Но влюбляться от этого солдаты меньше не стали. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни (Valentine of Terni). Видимо, он был настоящим романтиком, поскольку его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать писать любовные письма и дарить цветы, от имени легионеров, предметам их страсти. 
 

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Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил эту “преступную деятельность“ прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его “Твой Валентин“. Прочитано оно было уже после того, как его казнили. 
Легенда о Дне святого Валентина
Легенда о Дне святого Валентина
Pinterest.com
 
Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого Валентина. 
 
С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до 1969 года церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня.
 

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Так ли это было или иначе, но, по всей видимости, именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные записки — “валентинки“. А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается, что это станет залогом вечной любви.
 
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  12.02.2019, 20:19
Оценка:  0
гость
Норм праздник, получше всяких пасхок богородиц, а для кого валентинка это жопа, у того вместо мозга и сердца -жирная прыщавая жопа
Bolmirov    15.02.2015, 09:19
Оценка:  -1
Bolmirov
"канонизирован католической церковью..." - вот именно! И причём же здесь православная Украина?! У нас свои праздники есть, незачем эти басурманские традиции, навязанные пропагандой.
гость  (аноним)  14.02.2015, 17:22
Оценка:  -1
гость
СимВОЛ ПЕРЕВЁРНУТАЯ ЖОпа- праздник жопашников.
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