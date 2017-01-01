Традиционный шоколад, рукоделие, церковные службы и винные дегустации... А как отпразднуете вы?

Если вам надоели банальные, похожие, как один, Дни всех влюбленных, вы можете попробовать перенять традиции празднования у других стран. О самых интересных из них, расскажет Ivona.

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1. В Саудовской Аравии празднование Дня святого Валентина официально запрещено.

2. Любовь бывает не только романтической, но и дружеской. Именно ее чествуют 14 февраля в Финляндии - в этот день финны отмечают День друзей.

3. В Японии Дней всех влюбленных целых два: один отмечают 14 февраля, но знаки внимания (шоколадные конфеты и изделия) получают лишь мужчины. Японки вех возрастов покупают коробки с лакомствами десятками, так как принято поздравлять не только своих возлюбленных, но и друзей, и коллег мужского пола. Особо ценными считаются конфеты, приготовленные своими руками. Ровно чрез месяц наступает Белый день, и тогда уже женщины получают свои подарки. Для них выбор более разнообразен: от привычного шоколада, до драгоценностей.

Как отмечают День святого Валентина в разных странах: 10 забавных традиций pinterest.com

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4. В Нидерландах очень любят отмечать День всех влюбленных, и делают это с особым размахом: еще в январе, после новогодних праздников, все улицы, магазинчики и торговые центры покрываются красно-розовой мишурой. Существует в этой стране также необычная традиция: 14 февраля девушки имеют право делать предложение своим возлюбленным, а те - не могут отказаться. Если же отказ неизбежен, горе-жених должен заплатить несостоявшейся невесте… шелковым платьем.

5. Для немцев святой Валентин является покровителем душевно больных. Поэтому алыми лентами украшают, как правило, лишь специальные медицинские учреждения и религиозные учреждения, где в этот день принято проводить службы во спасение людей с расстройствами психики.

6. В Уэльсе можете не ждать от возлюбленного ни цветов, ни украшений на День всех влюбленных. Здесь принято дарить деревянные ложки, причем вырезанные и раскрашенные вручную. Означает этот подарок, что вы нашли ключ к сердцу дарителя.

Как отмечают День святого Валентина в разных странах: 10 забавных традиций pinterest.com

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7. В Болгарии 14 февраля все жители страны буквально опьянены любовью: в этот день, помимо Дня всех Влюбленных, отмечается также Праздник виноградарей с традиционными дегустациями.

8. В Австралии традиции празднования Дня святого Валентина не сильно отличаются от наших: шоколад, цветы, открытки и романтическая атмосфера. Отличает австралийский праздник всех влюбленных “анти-валентиновские“ вечеринки - для тех, кто не успел обзавестись парой.

9. Рекордсменом по количество Дней всех влюбленных в году могут по праву считаться Южная Корея - здесь праздник 14-го числа каждый месяца. Традиции на День святого Валентина совпадают с японскими, в остальные месяцы отмечаются Дни поцелуев, Дни объятий, Дни походов в кино и т.д.

10. На “родине“ Дня святого Валентина - Италии, кроме традиционных подарков влюбленные дарят друг другу фундук в шоколаде с романтическими предсказаниями под названием “Baci Perugina“.

Как отмечают День святого Валентина в разных странах: 10 забавных традиций pinterest.com

Ранее мы рассказывали, где можно провести День святого Валентина в 2020 году.

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