Православные праздники в июне 2021: важные даты

В июне 2021 года верующие будут отмечать два важных праздника.

Православные праздники в июне 2021 в Украине depositphotos.com

Читай также: Выходные дни в июне 2021: сколько отдыхаем в первый месяц лета

В июне 2021 года православные отмечают ряд религиозных праздников и два больших христианских праздника – Вознесение Господне и Троица. Ivona расскажет, когда в июне 2021 года нужно соблюдать пост, поминать родственников и праздновать важные даты.

Православные церковные праздники в июне 2021 года

3 июня — Владимирской иконы Божией Матери

7 июня — Третье обретение глaвы Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.

8 июня — Bеликомученика Георгия Нового, пострадавшего oт царя Селима турецкого.

10 июня — Вознесение в 2021 году. Праздник Вознесение Господа Бога и Спасa нашего Иисуса Христа.

19 июня — Троицкая родительская суббота в 2021 году — день поминовения усопших.

20 июня — День Святой Троицы в 2021 году. Пятидесятница в 2021 году.

С 21 по 27 июня — Троицкая седмица в 2021 году.

21 июня — День Святого Духа в 2021 году.

24 июня — Иконы Божией Матери Достойно Есть.

27 июня — Неделя 1-ая по Пятидесятнице в 2021 году. Всех святых.

28 июня — Начало Петрова поста в 2021 году.

Церковные посты в июне 2021 года

2 июня (среда);

4 июня (пятница);

9 июня (среда);

11 июня (пятница);

16 июня (среда);

18 июня (пятница);

с 21 по 27 июня – Троицкая седмица;

с 28 по 11 июля – Петров пост.

Дни поминовения в июне 2021

В июне усопших родственников стоит поминать 19 июня в Троицкую субботу. В этот день в церквях проходит заупокойное богослужение. Также можно посетить кладбище, по убирать на могилках и помолиться.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.