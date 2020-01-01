Православные праздники в июне 2021: важные даты
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В июне 2021 года православные отмечают ряд религиозных праздников и два больших христианских праздника – Вознесение Господне и Троица. Ivona расскажет, когда в июне 2021 года нужно соблюдать пост, поминать родственников и праздновать важные даты.
Православные церковные праздники в июне 2021 года
3 июня — Владимирской иконы Божией Матери
7 июня — Третье обретение глaвы Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
8 июня — Bеликомученика Георгия Нового, пострадавшего oт царя Селима турецкого.
10 июня — Вознесение в 2021 году. Праздник Вознесение Господа Бога и Спасa нашего Иисуса Христа.
19 июня — Троицкая родительская суббота в 2021 году — день поминовения усопших.
20 июня — День Святой Троицы в 2021 году. Пятидесятница в 2021 году.
С 21 по 27 июня — Троицкая седмица в 2021 году.
21 июня — День Святого Духа в 2021 году.
24 июня — Иконы Божией Матери Достойно Есть.
27 июня — Неделя 1-ая по Пятидесятнице в 2021 году. Всех святых.
28 июня — Начало Петрова поста в 2021 году.
Церковные посты в июне 2021 года
- 2 июня (среда);
- 4 июня (пятница);
- 9 июня (среда);
- 11 июня (пятница);
- 16 июня (среда);
- 18 июня (пятница);
- с 21 по 27 июня – Троицкая седмица;
- с 28 по 11 июля – Петров пост.
Дни поминовения в июне 2021
В июне усопших родственников стоит поминать 19 июня в Троицкую субботу. В этот день в церквях проходит заупокойное богослужение. Также можно посетить кладбище, по убирать на могилках и помолиться.
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