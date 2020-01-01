Выходные дни в июне 2021: сколько отдыхаем в первый месяц лета
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Уже скоро наступит лето и причин для отдыха станет больше. Ivona подсчитала, сколько выходных будет в июне 2021 в Украине и кто будет отмечать профессиональный праздник. Итак, обо всем по подробнее в нашем материале.
Выходные и праздничные дни в июне 2021 в Украине
Согласно календарю, в июне украинцы будут отдыхать 8 дней. Это выходные: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 июня. Однако на июнь 2021 выпадают два праздника Троица и День Конституции, в связи с этим у нас будут еще два дополнительных выходных.
Так, празднование Дня Святой Троицы выпадает на воскресенье 20 июня, в связи с чем понедельник, 21 июня, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, также будет нерабочим. Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд 19, 20 и 21 июня.
28 июня в Украине празднуют День Конституции. В связи с этим понедельник, 28 июня, также будет государственным выходным. Так, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 26, 27 и 28 июня.
Профессиональные и международные праздники в июне 2021:
1 июня – День защиты детей
4 июня – Международный дeнь невинных детей – жертв агрессии, День хозяйственных судов
5 июня – Всемирный день окружающей среды
6 июня – День работников водного хозяйства, День журналиста, День работников местной промышленности
8 июня – Всемирный день океанов
9 июня – Международный день друзей
12 июня – День работников фондового рынка
13 июня – День работников легкой промышленности
14 июня – Всемирный день донора
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
18 июня – День участкового инспектора полиции
20 июня – День медицинского работника, Троица, Всемирный день беженцев
22 июня – День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине
23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины
25 июня – День таможенной службы Украины
26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота
27 июня – День молодежи
28 июня – День Конституции Украины
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