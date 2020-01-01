Выходные дни в июне 2021: сколько отдыхаем в первый месяц лета

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Выходные дни в июне 2021 в Украине: сколько отдыхаем depositphotos.com

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Уже скоро наступит лето и причин для отдыха станет больше. Ivona подсчитала, сколько выходных будет в июне 2021 в Украине и кто будет отмечать профессиональный праздник. Итак, обо всем по подробнее в нашем материале.

Выходные и праздничные дни в июне 2021 в Украине

Согласно календарю, в июне украинцы будут отдыхать 8 дней. Это выходные: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 июня. Однако на июнь 2021 выпадают два праздника Троица и День Конституции, в связи с этим у нас будут еще два дополнительных выходных.

Так, празднование Дня Святой Троицы выпадает на воскресенье 20 июня, в связи с чем понедельник, 21 июня, согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, также будет нерабочим. Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд 19, 20 и 21 июня.

28 июня в Украине празднуют День Конституции. В связи с этим понедельник, 28 июня, также будет государственным выходным. Так, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 26, 27 и 28 июня.

Профессиональные и международные праздники в июне 2021:

1 июня – День защиты детей

4 июня – Международный дeнь невинных детей – жертв агрессии, День хозяйственных судов

5 июня – Всемирный день окружающей среды

6 июня – День работников водного хозяйства, День журналиста, День работников местной промышленности

8 июня – Всемирный день океанов

9 июня – Международный день друзей

12 июня – День работников фондового рынка

13 июня – День работников легкой промышленности

14 июня – Всемирный день донора

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

18 июня – День участкового инспектора полиции

20 июня – День медицинского работника, Троица, Всемирный день беженцев

22 июня – День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине

23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины

25 июня – День таможенной службы Украины

26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота

27 июня – День молодежи

28 июня – День Конституции Украины

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