И взрослым, и детям: куда пойти в Киеве 10 – 16 мая
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И еще одна неделя стартует с выходного – это ли не лучший повод посетить одно из интересных мероприятий в Киеве. Кстати, в столице каждый день с 10 по 16 мая будут проходить увлекательные события для взрослых и детей. О лучших из них – читайте в нашем материале.
Афиша мероприятий Киева 10 – 16 мая
Спектакль для детей «Как Львенок и Черепаха песню пели»
- Когда и где: 10 мая, 12.00, Театр на Михайловской
- Сколько: 200 грн
Невероятные приключения в Африке будут интересны как детям от 4 до 10 лет, а также их родителям, так как это продолжение знаменитого мультика о веселом Львенке, который лежит на солнышке, и мудрой Черепахе. Актеры Театра «Божья коровка» Центра искусств «Новый украинский театр», решили рассказать юным зрителям о приключениях Львенка, о его встрече с зеленым Крокодилом, добрым Носорогом, и романтичным Зайцем. О том, как песня помогла всем найти своих друзей.
Спектакль «Наталка Полтавка.doc»
- Когда и где: 11 мая, 19.00, Киевский академический театр на Печерске
- Сколько: 250 грн
Спектакль «Наталка Полтавка.doc» о поиске самоидентичности через архетип Наталки Полтавки в современном украинском обществе. Средствами вербатима актеры исследуют темы оригинальной пьесы 1819 года: сохранение традиционных семейных и духовных ценностей, проблемы эмиграции, подработки, вопрос целостности личности и ее жизненных ориентиров.
Если Наталка Котляревского – это собирательный образ украинки XIX века, то какой она должна быть сегодня?
Концерт группы TOLOKA
- Когда и где: 12 мая, 19.00, Docker Pub
- Сколько: 150-200 грн
Группа TOLOKA – это колорит и немного магии. Ценность музыки не в том сколько раз ты хочешь ее слышать, а в том сколько раз от нее перехватывает дыхание. TOLOKA – это подлинность драйва, это отдельные от всего лишнего эмоции! TOLOKA – это музыкальный колорит и немного магии! TOLOKA – это живая и честная музыка, это стоит слышать, видеть и понимать.
Концерт группы Табула Раса
- Когда и где: 14 мая, 19.00, Docker-G Pub
- Сколько: 175-250 грн
Группа Табула Раса на протяжении долгих лет была признанным хедлайнером украинской сцены. Сегодня живой саунд группы «Табула Раса», неординарность и харизма Олега Лапоногова мало кого оставляют равнодушным на концертах. Энергетика зачастую просто зашкаливает. Группа по праву входит в зал славы украинского рока, а также имеет много почитателей среди людей, любящих качественную поп-музыку.
Концерт Макса Барских
- Когда и где: 15 мая, 20.00, Osocor Residence
- Сколько: 1732 грн
15 мая главный адепт ретровейва в СНГ Макс Барских впервые выступит в столичной резиденции лучшего отдыха Osocor. Хиты Макса Барских звучат на радиостанциях СНГ чаще других исполнителей, что подтверждают многочисленные награды и радиомониторинг компании TopHit. Его музыкальные шоу поражают масштабностью, а зрелищные клипы — всегда на шаг впереди современных трендов. Его гастролей за рубежом не счесть, а американский Forbes называет певца музыкальным послом Украины в мире.
Спектакль в планетарии «Дракоша и пропавшая звезда. Семейная весенняя программа выходного дня»
- Когда и где: 16 мая, 11.00, Планетарий
- Сколько: 200-250 грн
Полнокупольный фильм «Дракоша и пропавшая звезда» в доступной и интересной форме знакомит детей с созвездиями северного полушария неба. Маленький Дракончик заблудился, путешествуя в космосе, и ему на помощь пришли друзья. Вместе с ними Дракоша возвращает на место пропавшую Полярную звезду. Во время путешествия на Земле, друзья успешно преодолевают горы Гималаи, а оказавшись в космосе, побеждают опасную черную дыру.
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