Великий понедельник – начало Страстной недели

Узнайте, почему неделя называется Страстной и что можно и нельзя делать в неделю перед Пасхой.

Страстная неделя в 2021 году: даты и история depositphotos.com

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Сегодня, 26 апреля, православные отмечают Великий понедельник и начало Страстной недели. Ivona расскажет о Страстной седмице – неделе перед праздником Христового Воскресения.

Страстная неделя в 2021 году

Страстная неделя в 2021 году начинается 26 апреля и заканчивается 1 мая. Это последняя неделя перед великим праздником Пасха. Для верующих, которые придерживаются поста, эта неделя самая строгая, хотя не является частью Великого поста и отделена от него по смыслу и структуре богослужений.

В Страстную седмицу православные вспоминают последние дни земной жизни Иисуса, Его страдания на Кресте, смерти и погребению. Согласно важности и величию событий, которые совершались в каждый из дней Страстной седмицы, дни носят названия святой и великий. Эти дни верующие воспринимают как Божественный праздник, которые озарен сознанием полученного спасения через страдания и смерть Иисуса.

В Страстную неделю верующим рекомендуют принять участие в совершаемых богослужениях и стать участниками воспоминаний. Эти дни христиане должны провести в строжайшем воздержании, усердной молитве и совершая добродетельные и милосердные поступки. Службы в Страстную неделю расположены таким образом, что в них воспроизводится история страданий Иисуса, Его последние божественные наставления.

Что нельзя делать в Страстную неделю:

Нарушать пост,

Развлекаться,

Ссориться,

Праздновать свадьбы или дни рождения.

Что нужно делать в Страстную неделю: рекомендации по дням

В понедельник нужно закончить генеральную уборку.

Во вторник нельзя подшивать и стирать одежду.

В среду нужно вынести из дома мусор и подготовиться к росписи яиц и выпечке пасок.

В Чистый четверг нужно красить яйца, печь паски.

Пятница – очень строгий день, когда стоит удержаться от любого веселья.

Суббота – также строгий день, нельзя веселиться и распивать алкоголь.

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