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21 марта - Международный день людей с синдромом Дауна

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Цель этого праздника - повысить осведомленность о жизни и потребностях людей с синдромом Дауна.
Международный день людей с синдромом Дауна
Международный день людей с синдромом Дауна
istockphoto.com

Дата празднования для необычных людей выбрана не случайна - ведь 21 марта это неординарный день, день наступления астрономической весны. А еще дата также связана с сутью расстройства: синдром Дауна связан с 3 копиями 21-й хромосомы (трисомия по 21-й хромосоме).

В этот день по всему миру проводятся различные мероприятия, основной целью которых является повышение общественной осведомленности о жизни и функционировании людей с синдромом Дауна, продвижение их прав и их интеграция в общество.

Синдром Дауна - самая известная и распространенная хромосомная аномалия. Название происходит от имени британского врача Джона Лэнгдона Дауна, описавшего ее в 1866 году.

У человека с синдромом Дауна каждая клетка тела имеет 47 хромосом вместо 46. Хромосома 21 встречается трижды - отсюда и другое название этого синдрома - трисомия 21. Причины, по которым хромосома 21 не разделяется во время деления репродуктивных клеток, еще полностью не изучены.

 

Международный день людей с синдромом Дауна
Международный день людей с синдромом Дауна
istockphoto.com

Синдром Дауна поражает как (и в равной степени) девочек, так и мальчиков. Он встречается у всех рас, этнических групп, социально-экономических и национальных классов. Это может случиться с кем угодно. Вероятность рождения такого ребенка не зависит от здоровья или образа жизни его родителей.

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Согласно официальной статистике, в Украине ежегодно рождается более 420 детей с синдромом Дауна. Все они могут стать полноценными членами общества при наличии необходимой психолого-педагогической и медицинской поддержки.

И чрезвычайно важно интегрировать их в обычную жизнь. Так, мы уже рассказывали, как впервые в истории существования бренда Beauty & Pin-Ups пост амбассадора новой линейки заняла 32-летняя модель с синдромом Дауна.

Что будет уместно сделать в этот день

21 марта мы рекомендуем вам надеть носки разного цвета. Это символ, с помощью которого люди по всему миру показывают осведомленность об этом явлении. 

Расскажите друзьям и близким о важности Всемирного дня людей с синдромом Дауна и попросите их последовать вашему примеру. 

 

Международный день людей с синдромом Дауна
Международный день людей с синдромом Дауна
istockphoto.com

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Теги: синдром Дауна, хромосома, носки
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Источник: ivona

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