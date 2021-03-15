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Ната Жижченко из «ONUKA» показала подросшего сына

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Первенцу Наты Жижченко и Евгения Филатова исполнилось 10 месяцев.
Ната Жижченко из «ONUKA» показала подросшего сына
Ната Жижченко из «ONUKA» показала подросшего сына
instagram.com/themaneken

Фронтвумен электро-фольк-группы «ONUKA» Ната Жижченко и саунд-продюсер и лидер музыкального коллектива «The Maneken» Евгений Филатов сообщили подписчикам о радостном событии. 14 марта их сыну исполнилось 10 месяцев.

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По случаю маленького семейного праздника звездная мама решила показать в Инстаграм, как подрос малыш Александр. Ната обнародовала черно-белые снимки мальчика из домашних фотосессий. На кадрах Саша ползает на полу, играет на музыкальном инструменте, сидит на шее у папы, позирует голышом в ванной и сладко спит.

«10 месяцев», - лаконично подписала Жижченко.

Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
instagram.com/onukaofficial
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
instagram.com/onukaofficial
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
instagram.com/onukaofficial
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
instagram.com/onukaofficial
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
instagram.com/onukaofficial
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
instagram.com/onukaofficial
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
instagram.com/onukaofficial
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
instagram.com/onukaofficial
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
Сын Наты Жижченко и Евгения Филатова
instagram.com/onukaofficial
instagram.com/onukaofficial

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Теги: ONUKA, Ната Жижченко, Евгений Филатов, the maneken
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Источник: ivonа bigmir)net

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