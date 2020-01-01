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День пророка Ильи 2 августа 2020: Приметы, традиции, запреты

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Как следует отметить Ильин день согласно народным и церковным традициям.
День пророка Ильи 2 августа 2020: Приметы, традиции, запреты
День пророка Ильи 2 августа 2020: Приметы, традиции, запреты
pinterest.com

Пророк Илья - один из самых почитаемых святых в восточнославянской культуре (наряду с Николаем Чудотворцем). В православном христианстве День пророка Ильи отмечают 2 августа. Какие приметы сложились в этот праздничный день, что можно и нельзя делать, расскажет Ivona.

Приметы на День пророка Ильи 2 августа 2020

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1. Илья лето заканчивает - начинают желтеть листья, а вода в открытых водоемах становится холодной. Об этом свидетельствуют известные присказки: “На Илью до обеда - лето, после обеда - осень“, “До Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается“.

2. На Ильин день жди “воробьиной“ (“рябиновой“) ночи - сильнейшей грозы с громом и молниями.

3. Попасть 2 августа под дождь - хорошая примета, сулящая крепкое здоровье на целый год.

День пророка Ильи 2 августа 2020: Приметы, традиции, запреты
День пророка Ильи 2 августа 2020: Приметы, традиции, запреты
pinterest.com

4. Меняется поведение насекомых: они постепенно перестают жалить и кусаться, и впадают в спячку до следующего лета.

5. Солнечный, сухой день на Илью - плохая примета. Такая спокойная погода предвещала неурожай.

Что нельзя делать на День пророка Ильи 2 августа 2020?

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    работать в поле или огороде, ослушавшегося может сразить молния
  • выпускать на улицу домашний скот и выгуливать домашних животных (чтобы в них не вселилась нечистая сила)
  • рыбачить
  • смотреться в зеркало
  • купаться в открытых водоемах - нечисть может утащить на дно (на соблюдение личной гигиены правило не распространяется)
  • нельзя шуметь (кричать, ругаться, петь).

День пророка Ильи 2 августа 2020: Приметы, традиции, запреты
День пророка Ильи 2 августа 2020: Приметы, традиции, запреты
pinterest.com

Что можно делать на День пророка Ильи 2 августа 2020?

День пророка Ильи 2 августа 2020: Приметы, традиции, запреты
День пророка Ильи 2 августа 2020: Приметы, традиции, запреты
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как поздравлять, родных, близких и именинников на День Ильи в 2020.

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Теги: день ильи, ильин день, приметы, запреты, запреты дня, традиции
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Источник: ivona)bigmir.net

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