День пророка Ильи 2020: Поздравления в стихах и открытках
В православной церкви 2 августа почитают память святого пророка Ильи, который, жил в девятом веке до нашей эры и был известен как ревностный христианин, активно боровшийся с идолопоклонством и нечестивостью. В народе этот день связан со многими верованиями и легендами. Например, предки считали, что с приходом праздника Ильи заканчивается сезон купания в водоемах. Также на Ильи старались не выпускать скот на пастбище, поскольку в этот праздник ожидали атак нечисти, гадов и диких зверей. Еще на Ильи нельзя было впускать в дом кошек и собак, чтобы не привлечь молнию, которой люди очень боялись.
Значение имени
Илья - вариант древнееврейского имени Элияху, означающего “Мой Бог - Господь“, также его значение можно трактовать как “крепость Господня“ и “сила Божья“.
Предлагаем поздравить друзей по имени Илья с именинами, используя при этом стих или душевную картинку.
День пророка Ильи 2020: Поздравления в стихах и картинках
***
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Ты от всей души, Илюша,
Поздравления послушай:
Долгих лет, любви, добра,
Денег больше, чем вчера!
Счастья полные карманы
И удачи постоянной,
Крепкой дружбы, мощных сил,
И чтоб ты успешным был!
***
Илью поздравить мы хотим
И пожелать успехов
Во всем, о чем мечтал он сам,
С рождения и детства.
Чтоб получалось все легко,
И в жизни было место
Для поздравлений и побед,
Любви, добра и смеха.
***
Счастья, радости, удачи
Пожелаю тебе я,
Будь успешным в своем деле,
Несравненный наш Илья.
Пусть вершины покорятся
И горит азартом глаз,
А проблемы, как орешки,
Разлетаются на раз.
***
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Желаем тебе долгих лет,
И крепкого здоровья,
Илья, пусть много-много лет
Ты проживешь с любовью.
Пусть у тебя не будет бед
Пусть будет только счастье.
Пусть будет множество побед -
И обойдет ненастье.
***
С праздником хотим поздравить
Мы тебя сейчас, Илья,
От души желаем, чтобы
Долгой жизнь была твоя,
Береги друзей и близких
И работу не теряй,
Несмотря на все проблемы,
Никогда не унывай!
***
Поздравления, Илюша,
Шлю тебе я от души,
Кружат только в позитиве
Пусть шальные виражи.
Все пусть сбудутся желания,
Будут счастье и любовь,
Водятся в кармане деньги
И азарт волнует кровь.
***
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В суете летящих дней
Я найти тебе желаю
Замечательных друзей,
Что измен и зла не знают!
И пусть жизни колея
Ведёт к важным достиженьям,
Чтоб ты счастлив был, Илья,
Удивляя всех везеньем!
***
В имени Илья столько нежности и силы,
Оно означает божью благодать.
Хозяйственный, надежный, умный и красивый.
Родители сумели тебя правильно назвать!
***
Будь удачливым, Илья!
Улыбайся ярко-ярко,
Пусть исполнится мечта,
От удачи станет жарко.
Пусть мечтаний череда
Воплощается скорее,
Душу греет теплота
И огромное везение!
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