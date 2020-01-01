День пророка Ильи 2020: Поздравления в стихах и открытках

Как поздравить с Днем ангела, чтобы поднять Илье настроение?

Душевные поздравления с Днем Ильи: В стихах и картинках pinterest.com

В православной церкви 2 августа почитают память святого пророка Ильи, который, жил в девятом веке до нашей эры и был известен как ревностный христианин, активно боровшийся с идолопоклонством и нечестивостью. В народе этот день связан со многими верованиями и легендами. Например, предки считали, что с приходом праздника Ильи заканчивается сезон купания в водоемах. Также на Ильи старались не выпускать скот на пастбище, поскольку в этот праздник ожидали атак нечисти, гадов и диких зверей. Еще на Ильи нельзя было впускать в дом кошек и собак, чтобы не привлечь молнию, которой люди очень боялись.

Душевные поздравления с Днем Ильи: В стихах и картинках pinterest.com

Значение имени

Илья - вариант древнееврейского имени Элияху, означающего “Мой Бог - Господь“, также его значение можно трактовать как “крепость Господня“ и “сила Божья“.

Предлагаем поздравить друзей по имени Илья с именинами, используя при этом стих или душевную картинку.

Душевные поздравления с Днем Ильи: В стихах и картинках pinterest.com

День пророка Ильи 2020: Поздравления в стихах и картинках

***

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Ты от всей души, Илюша,

Поздравления послушай:

Долгих лет, любви, добра,

Денег больше, чем вчера!

Счастья полные карманы

И удачи постоянной,

Крепкой дружбы, мощных сил,

И чтоб ты успешным был!

***

Илью поздравить мы хотим

И пожелать успехов

Во всем, о чем мечтал он сам,

С рождения и детства.

Чтоб получалось все легко,

И в жизни было место

Для поздравлений и побед,

Любви, добра и смеха.



***

Счастья, радости, удачи

Пожелаю тебе я,

Будь успешным в своем деле,

Несравненный наш Илья.

Пусть вершины покорятся

И горит азартом глаз,

А проблемы, как орешки,

Разлетаются на раз.

***

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Желаем тебе долгих лет,

И крепкого здоровья,

Илья, пусть много-много лет

Ты проживешь с любовью.

Пусть у тебя не будет бед

Пусть будет только счастье.

Пусть будет множество побед -

И обойдет ненастье.

***

С праздником хотим поздравить

Мы тебя сейчас, Илья,

От души желаем, чтобы

Долгой жизнь была твоя,

Береги друзей и близких

И работу не теряй,

Несмотря на все проблемы,

Никогда не унывай!

***

Поздравления, Илюша,

Шлю тебе я от души,

Кружат только в позитиве

Пусть шальные виражи.

Все пусть сбудутся желания,

Будут счастье и любовь,

Водятся в кармане деньги

И азарт волнует кровь.

***

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В суете летящих дней

Я найти тебе желаю

Замечательных друзей,

Что измен и зла не знают!

И пусть жизни колея

Ведёт к важным достиженьям,

Чтоб ты счастлив был, Илья,

Удивляя всех везеньем!

***

В имени Илья столько нежности и силы,

Оно означает божью благодать.

Хозяйственный, надежный, умный и красивый.

Родители сумели тебя правильно назвать!

***

Будь удачливым, Илья!

Улыбайся ярко-ярко,

Пусть исполнится мечта,

От удачи станет жарко.

Пусть мечтаний череда

Воплощается скорее,

Душу греет теплота

И огромное везение!

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