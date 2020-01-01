Букеровская премия 2020: Список лучших книг
Какими книгами весь мир будет зачитываться уже в сентябре 2020 года, расскажет Ivona.
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Длинный список авторов-номинантов на книжную Букеровскую премию был опубликован сегодня, 28 июля 2020 года. В “Букеровскую дюжину“ в этом году вошли восемь авторов со своими дебютными романами - необычайно высокий показатель. Романы-номинанты отбирали 162 претендентов.
Эта премия считается одной из самых престижных книжных наград в мире и вручается автору за лучшую книгу, написанную на английском языке. Победитель, кроме вечной славы, конечно же, получает награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (практически два миллиона гривен).
Среди самых известных лауреатов Букеровской премии Янн Мартел (“Жизнь Пи“), Уильям Голдинг (Ритуалы плавания“, Повелитель мух“) и Маргарет Этвуд (“Заветы“, “Слепой убийца“, “Рассказ служанки“).
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Итак, в “Букеровскую дюжину“ в 2020 году вошли:
- Си Пэм Жен “Много ли золота в этих холмах?“ (How Much of These Hills is Gold by C Pam Zhang)
- Софи Уэрд “Любовь и другие мысленные эксперименты“ (Love and Other Thought Experiments by Sophie Ward)
- Дуглас Стюарт “Шагги Бейн“ (Shuggie Bain by Douglas Stuart)
- Энн Тайлер “Рыжий на обочине“ (Redhead by The Side of The Road by Anne Tyler)
- Брендон Тейлор “Реальная жизнь“ (Real Life by Brandon Taylor)
- Кили Рид “Такой веселый возраст“ (Such a Fun Age by Kiley Reid)
- Мааза Менгайсти “Король теней“ (The Shadow King by Maaza Mengiste)
- Колум МакКен “Апейрогон“ (Apeirogon by Colum McCan )
- Хилари Мэнтел “Зеркало и свет“ (The Mirror & The Light by Hilary Mantel)
- Габриель Краузе “Кем они были“ (Who They Was by Gabriel Krauze)
- Цици Дангарембга “Это скорбное тело“ (This Mournable Body by Tsitsi Dangarembga)
- Авни Доши “Жженый сахар“ (Burnt Sugar by Avni Doshi)
- Дайан Кук “Новая пустошь“ (The New Wilderness by Diane Cook)
Шортлист авторов-номинантов 2020 года будет опубликован 15 сентября 2020 года. Кто же победит и получит Букеровскую премию, определят немного позже.
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