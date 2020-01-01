Букеровская премия 2020: Список лучших книг

Объявлены номинанты на одну из престижнейших книжных премий в мире.

Какими книгами весь мир будет зачитываться уже в сентябре 2020 года, расскажет Ivona.

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Длинный список авторов-номинантов на книжную Букеровскую премию был опубликован сегодня, 28 июля 2020 года. В “Букеровскую дюжину“ в этом году вошли восемь авторов со своими дебютными романами - необычайно высокий показатель. Романы-номинанты отбирали 162 претендентов.

Эта премия считается одной из самых престижных книжных наград в мире и вручается автору за лучшую книгу, написанную на английском языке. Победитель, кроме вечной славы, конечно же, получает награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (практически два миллиона гривен).

Среди самых известных лауреатов Букеровской премии Янн Мартел (“Жизнь Пи“), Уильям Голдинг (Ритуалы плавания“, Повелитель мух“) и Маргарет Этвуд (“Заветы“, “Слепой убийца“, “Рассказ служанки“).

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Итак, в “Букеровскую дюжину“ в 2020 году вошли:

Си Пэм Жен “Много ли золота в этих холмах?“ (How Much of These Hills is Gold by C Pam Zhang)

Софи Уэрд “Любовь и другие мысленные эксперименты“ (Love and Other Thought Experiments by Sophie Ward)

Дуглас Стюарт “Шагги Бейн“ (Shuggie Bain by Douglas Stuart)

Энн Тайлер “Рыжий на обочине“ (Redhead by The Side of The Road by Anne Tyler)

Брендон Тейлор “Реальная жизнь“ (Real Life by Brandon Taylor)

Кили Рид “Такой веселый возраст“ (Such a Fun Age by Kiley Reid)

Мааза Менгайсти “Король теней“ (The Shadow King by Maaza Mengiste)

Колум МакКен “Апейрогон“ (Apeirogon by Colum McCan )

Хилари Мэнтел “Зеркало и свет“ (The Mirror & The Light by Hilary Mantel)

Габриель Краузе “Кем они были“ (Who They Was by Gabriel Krauze)

Цици Дангарембга “Это скорбное тело“ (This Mournable Body by Tsitsi Dangarembga)

Авни Доши “Жженый сахар“ (Burnt Sugar by Avni Doshi)

Дайан Кук “Новая пустошь“ (The New Wilderness by Diane Cook)

Шортлист авторов-номинантов 2020 года будет опубликован 15 сентября 2020 года. Кто же победит и получит Букеровскую премию, определят немного позже.

Ранее мы рассказывали, какие книги хоть раз в жизни должен прочесть каждый.

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