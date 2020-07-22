Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Окунуться в лето: ТОП-8 озер, в которых можно безопасно искупаться на Закарпатье

Комментариев: 0
Атмосферные места и водоемы, которые стоит посетить, путешествуя по западной Украине .

Окунуться в лето: ТОП-8 озер, в которых можно безопасно искупаться на Закарпатье
Окунуться в лето: ТОП-8 озер, в которых можно безопасно искупаться на Закарпатье
depositphotos.com

Читай также: Интригующий сюжет: ТОП-12 фильмов-головоломок для всех

Лето в самом разгаре и многие украинцы путешествуют в этом году по родным Карпатам. Такой отдых не имеет ограничений, которые возникли из-за карантина, является относительно бюджетным, к тому же - его можно организовать, не привязываясь к какому-либо транспорту кроме своего авто. 

Однако Закарпатье - это не только горный воздух, прекрасная природа и прогулки - поехав в западную часть страны, вы найдете множество чистых озер, в которых хочется искупаться в жару.

Ivona расскажет, какие водоемы выбирать для атмосферного отдыха и безопасного купания.

Итак, если вы решили в 2020 отправиться на Закарпатье, то обязательно обратите внимание на эти озера:

  • Озеро-карьер в Ужгороде

Для любителей дикого отдыха отличным вариантом станет озеро-карьер вблизи Радванской горы в окрестностях Ужгорода. Здесь вы не найдете “цивилизованного“ пляжа, топчанов и зонтиков - зато по полной программе насладитесь подходящей для купания водой и красотами местности. Хотя из “цивилизованного“ - кафе с террасой у воды и возможность арендовать шезлонг. 

Также в карьер можно приехать с палаткой - территория позволяет организовать кемпинг .

Стоимость: вход на карьер бесплатный

Озеро-карьер в Ужгороде
Озеро-карьер в Ужгороде
Соцсети

  • Озеро в Брюховичах, Львовская область

Также желающим искупаться в озере - порекомендуем водоем в Брюховичах, подо Львовом.

Здесь можно поплавать, позагорать, посидеть с друзьями в беседке и даже устроить себе экстрим-отдых, прокатившись на вейк-борде или водных лыжах. 

Стоимость: взрослые - 75 грн - будни, 100 грн - выходные, дети от 6 до 12 лет - 50 грн.

  • Озеро Дедово

Село и озеро Дедово - также знаменитое место на Закарпатье. Оно находится вблизи города Берегово и считается одной из лучших рекреационных зон в округе. Озеро образовано на метсе карьера, вода в нем чистая, а пляжи вокруг - песчаные. В одном из двух секторов прибрежной территории можно арендовать беседку, мангал и лежаки с зонтиками. Режим работы пляжа с 9 до 21.

Стоимость: на каждый из пляжей - своя цена. В среднем за вход нужно будет заплатить 100 грн.

Озеро Дидово
Озеро Дидово
Соцсети

  • Солотвинские озера

Соленые озера Солотвино - популярны среди туристов не только своей атмосферностью, но и целебными свойствами. Озеро Кунигунда, глубина которого составляет 1 - 8 м, а площадь поверхности 800 м содержит лечебную рапу и сульфидные грязи. Сюда стоит приехать, чтобы покупаться, пройти курс лечения и просто побыть в окружении красивейшей природы.

Стоимость: 50 грн в день, если вы не проживаете в одной из баз.

Солотвинские озера
Солотвинские озера
Соцсети

  • Озеро Вита

Озеро Vita - это настоящая роскошь, которая привлекает разные категории туристов - начиная от любителей кемпинга и заканчивая вип-гостями. Здесь можно искупаться в чистой воде, подышать горным воздухом и полюбоваться невероятно красивыми видами Закарпатья. Расположено озеро в селе Нижний Студеный, в Межгорском районе.

Стоимость: гостям гостинично-ресторанного комплекса вход бесплатный. Для других туристов - вход платный, 50 грн.

Озеро Вита
Озеро Вита
Соцсети

  • Озеро "Черная гора"

О курорте "Черная гора" близ Виноградова также идет слава на всю Украину. Это невероятно атмосферное место с озером зеленовато-голубого цвета. Водоем образовался в каменном карьере - и теперь не просто одна из любимых локаций для Инста-съемки, но и шикарный курорт для местных жителей и заезжих туристов. Здесь есть все для цивилизованного отдыха - можно арендовать топчаны, мангалы и беседки.

Стоимость: 50 гривен в будние дни, в праздничные и выходные - 150 гривен.

Озеро Черная гора
Озеро Черная гора
Соцсети

  • Шаянское озеро

А вот около села Вышково, которое находится рядом со знаменитым Хустом, в котором весной зацветает целая долина нарциссов - находится озеро с целебными источниками Марамороша. Лучшего места для отдыха с семьей вам просто не найти. Здесь есть все: горная природа, целебный воздух, чистая водя для купания - а еще совсем рядом - красивые туристические места с древними замками, в которые можно поехать и основательно там погулять. 

Стоимость: на озеро можно попасть за 75 гривен в будние дни, 100 грн в выходные.

  • Озеро Кленовец

Также чистое и приятное для отдыха озеро есть в селе Клиновец, в Мукачевском р-не. Здесь понравится и тем, кто решил отвлечься от привычной суеты и поваляться на пляже, и экстремалам, приехавшим за порцией адреналина и яркими воспоминаниями. Водичка - чистая, природа - чудесная, воздух - мед, а что еще нужно для прекрасного времяпрепровождения летом! 

Стоимость: 50 грн, дети до 12 лет - бесплатно

Ранее мы писали, что посмотреть из фильмов, чтобы прокачать мозг 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​

Поделись:
Теги: куда поехать летом, Карпаты, Закарпатье, озера, озера Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь