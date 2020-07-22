Атмосферные места и водоемы, которые стоит посетить, путешествуя по западной Украине .

Окунуться в лето: ТОП-8 озер, в которых можно безопасно искупаться на Закарпатье depositphotos.com

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Лето в самом разгаре и многие украинцы путешествуют в этом году по родным Карпатам. Такой отдых не имеет ограничений, которые возникли из-за карантина, является относительно бюджетным, к тому же - его можно организовать, не привязываясь к какому-либо транспорту кроме своего авто.

Однако Закарпатье - это не только горный воздух, прекрасная природа и прогулки - поехав в западную часть страны, вы найдете множество чистых озер, в которых хочется искупаться в жару.

Ivona расскажет, какие водоемы выбирать для атмосферного отдыха и безопасного купания.

Итак, если вы решили в 2020 отправиться на Закарпатье, то обязательно обратите внимание на эти озера:

Озеро-карьер в Ужгороде

Для любителей дикого отдыха отличным вариантом станет озеро-карьер вблизи Радванской горы в окрестностях Ужгорода. Здесь вы не найдете “цивилизованного“ пляжа, топчанов и зонтиков - зато по полной программе насладитесь подходящей для купания водой и красотами местности. Хотя из “цивилизованного“ - кафе с террасой у воды и возможность арендовать шезлонг.

Также в карьер можно приехать с палаткой - территория позволяет организовать кемпинг .

Стоимость: вход на карьер бесплатный

Озеро-карьер в Ужгороде Соцсети

Озеро в Брюховичах, Львовская область

Также желающим искупаться в озере - порекомендуем водоем в Брюховичах, подо Львовом.

Здесь можно поплавать, позагорать, посидеть с друзьями в беседке и даже устроить себе экстрим-отдых, прокатившись на вейк-борде или водных лыжах.

Стоимость: взрослые - 75 грн - будни, 100 грн - выходные, дети от 6 до 12 лет - 50 грн.

Озеро Дедово

Село и озеро Дедово - также знаменитое место на Закарпатье. Оно находится вблизи города Берегово и считается одной из лучших рекреационных зон в округе. Озеро образовано на метсе карьера, вода в нем чистая, а пляжи вокруг - песчаные. В одном из двух секторов прибрежной территории можно арендовать беседку, мангал и лежаки с зонтиками. Режим работы пляжа с 9 до 21.

Стоимость: на каждый из пляжей - своя цена. В среднем за вход нужно будет заплатить 100 грн.

Озеро Дидово Соцсети

Солотвинские озера

Соленые озера Солотвино - популярны среди туристов не только своей атмосферностью, но и целебными свойствами. Озеро Кунигунда, глубина которого составляет 1 - 8 м, а площадь поверхности 800 м содержит лечебную рапу и сульфидные грязи. Сюда стоит приехать, чтобы покупаться, пройти курс лечения и просто побыть в окружении красивейшей природы.

Стоимость: 50 грн в день, если вы не проживаете в одной из баз.

Солотвинские озера Соцсети

Озеро Вита

Озеро Vita - это настоящая роскошь, которая привлекает разные категории туристов - начиная от любителей кемпинга и заканчивая вип-гостями. Здесь можно искупаться в чистой воде, подышать горным воздухом и полюбоваться невероятно красивыми видами Закарпатья. Расположено озеро в селе Нижний Студеный, в Межгорском районе.

Стоимость: гостям гостинично-ресторанного комплекса вход бесплатный. Для других туристов - вход платный, 50 грн.

Озеро Вита Соцсети

Озеро "Черная гора"

О курорте "Черная гора" близ Виноградова также идет слава на всю Украину. Это невероятно атмосферное место с озером зеленовато-голубого цвета. Водоем образовался в каменном карьере - и теперь не просто одна из любимых локаций для Инста-съемки, но и шикарный курорт для местных жителей и заезжих туристов. Здесь есть все для цивилизованного отдыха - можно арендовать топчаны, мангалы и беседки.

Стоимость: 50 гривен в будние дни, в праздничные и выходные - 150 гривен.

Озеро Черная гора Соцсети

Шаянское озеро

А вот около села Вышково, которое находится рядом со знаменитым Хустом, в котором весной зацветает целая долина нарциссов - находится озеро с целебными источниками Марамороша. Лучшего места для отдыха с семьей вам просто не найти. Здесь есть все: горная природа, целебный воздух, чистая водя для купания - а еще совсем рядом - красивые туристические места с древними замками, в которые можно поехать и основательно там погулять.

Стоимость: на озеро можно попасть за 75 гривен в будние дни, 100 грн в выходные.

Озеро Кленовец

Также чистое и приятное для отдыха озеро есть в селе Клиновец, в Мукачевском р-не. Здесь понравится и тем, кто решил отвлечься от привычной суеты и поваляться на пляже, и экстремалам, приехавшим за порцией адреналина и яркими воспоминаниями. Водичка - чистая, природа - чудесная, воздух - мед, а что еще нужно для прекрасного времяпрепровождения летом!

Стоимость: 50 грн, дети до 12 лет - бесплатно

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