Что можно, что нельзя и когда можно есть в дни Великого поста.

15 марта начнется Великий пост. Традиционно он продлится 48 дней и считается одним из самых строгих постов за год. О том, как и что можно есть во время Великого поста по дням, расскажет Ivona.

Великий пост 2021: календарь питания по дням depositphotos.com

Прежде всего, необходимо определить рамки начала и конца Великого Поста. Начинается он 15 марта и длится до самой Пасхи - 2 мая. Именно 2 мая, когда в церкви закончится служба, верующие причастятся и придут домой, можно будет уже есть все без исключения. Несмотря на то, что даты начала Великого Поста разные (зависят напрямую от даты Пасхи), пост разделяется на две части. Первая - это Святая Четыредесятница. Чтобы было проще запомнить - это 6 первых недель поста. А вторая - Страстная Седмица, это последняя неделя Великого Поста.

Великий пост 2021: календарь питания по дням depositphotos.com

В каждую неделю поста можно есть отдельные продукты. Ниже приводится календарь питания по дням: что можно, что нельзя когда конкретно можно кушать на протяжении всего Великого поста. Конечно, меню не самое разнообразное, и если у вас есть проблемы с пищеварительной системой, перед началом поста лучше обратиться к врачу для консультации.

Великий Пост 2021: питание по дням 15 марта Употреблять какую либо пищу нельзя. Можно только пить воду и чай без сахара. Это высшая степень воздержания от еды. 16-19 марта, 22-26 марта, 29 марта - 2 апреля, 5, 8, 9 апреля, 12-14 апреля, 19-23 апреля, 26-28 апреля, 30 апреля, 1 мая Можно кушать пищу растительного происхождения без термической обработки. Это вода, простые овощи и фрукты в сыром виде, сухофрукты, орехи, мед. 20, 21, 27, 28 марта, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 15-18, 29 апреля Можно кушать уже горячую пищу с растительным маслом. Например, каши, супы, грибы. 24 апреля - Лазарева Суббота В этот день можно кушать рыбу и рыбные продукты, вареную и тушеную пищу растительного происхождения с добавлением растительного масла. 25 апреля - Вербное Воскресенье Можно кушать рыбу и морепродукты, а также вареную и тушеную пищу растительного происхождения с добавлением растительного масла.

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