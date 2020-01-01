В православном церковном календаре существует 7 дней, посвященных поминовению усопших.

По православным церковным традициям поминальной может считаться каждая суббота, либо день, в который человек покинул этот мир. Тогда родные и близкие отправляются в церковь, заказывают специальную службу, затем могут посетить место последнего пристанища усопшего. Кроме этих дней также существуют Вселенские (день поминовения всех когда-либо почивших православных) и Родительские субботы (день поминовения всех, с кем вы были в физическом и духовном родстве). Их даты фиксированы в церковном календаре. Некоторые из них не меняются, иные - зависят от даты Пасхи.

Календарь поминальных дней, согласно православному церковному календарю, составила для вас Ivona.

Поминальные дни в 2021 году в Украине

6 марта 2021 года - Вселенская родительская суббота (мясопустная).

27 марта 2021 года - Суббота 2-й седмицы Великого поста.

3 апреля марта 2021 года - Суббота 3-й седмицы Великого поста.

10 апреля 2021 года - Суббота 4-й седмицы Великого поста.

11 мая 2021 года - Радоница.

19 июня 2021 года - Троицкая родительская суббота в 2021 году.

6 ноября 2021 года - Димитриевская родительская суббота.

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