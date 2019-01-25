Почему в Украине дважды отмечают День Студента и как поздравить с праздником.

День Студента: История праздника и поздравления instagram.com/jakhongirurinbaev

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День студента в Украине празднуют дважды – по международному, так сказать стандарту, 17 ноября и еще раз – в Татьянин день - 25 января.

В этот день молодежь устраивает вечеринки или шумной компанией отправляются в клуб.

Почему празднуем дважды

Международный День студента - 17 ноября - учредили в Лондоне на Всемирном конгрессе студентов в 1941-м в память о расстреле фашистами лидеров чешского Союза студентов в 1939 году. Тогда, 17 ноября, 1200 студентов были арестованы и отправлены в концлагерь Заксенхаузен, а девятерых активистов студенческого движения без суда казнили в пражской тюрьме. Тогда же, по приказу Гитлера все чешские ВУЗы были закрыты до конца войны. В Украине Международный День студента был назначен президентским указом в 1999 году.

Как 25 января связано с Днем Студента

В 1755 году 25 января в Москве открыли первый университет, поэтому этот день часто ассоциируется с праздником студенчества. Однако, в последнее время, в Украине “второй День Студента“ - 25 января становится все менее популярным. Украинская молодежь отмечают праздник студенчества 17 ноября.

Как отмечают в разных странах

В Греции в День Студента вспоминают участников студенческих протестов 1973-го, которые были жестоко подавлены военными. 17 ноября тысячи людей несут поминальные венки к могилам участников событий. Также, традиционно, в этот день молодежь организовывает митинги и демонстрации в защиту демократических прав и свобод.

В Дании День Студента проводят в кругу семьи. В этот день ослабляются строгие ограничения на продажу слабоалкогольных напитков. Так, в обычные дни пиво в Скандинавских странах можно купить только в определенной сети магазинов, до 18.00 и только лицам от 20 лет.

В Португалии начинают праздновать с полночи. Студенты поют оды возле памятника королю Португалии, а в городских парках повсеместно играют музыкальные группы. Также молодежь устраивает шествия в форме своих университетов.

Во многих ВУЗах Германии в День Студента отменяют все занятия и проводят спортивные соревнования. В хорошую погоду студенты устраивают пикники на природе.

Поздравления с Днем студента

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