Сьогодні відзначаємо День української писемності та мови 2020.

День української писемності та мови: Історія і традиції свята pinterest.com

Сьогодні, 9 листопада, наша країна відзначає День української писемності та мови. Дізнайтеся на Ivona про історію та особливості вшанування цього національного свята.

День української писемності та мови: Історія свята

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Свято було засновано президентом України Леонідом Кучмою 6 листопада 1997 року. Відповідно до його указу, святкування Дня української писемності та мови щорічно проводиться 9 листопада в день пам'яті українського святого Преподобного Нестора-Літописця.

Нестор Літописець wikipedia.org

Чернець Києво-Печерського монастиря літописець і письменник-агіограф Нестор є послідовником творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Він відомий як автор таких значущих в історії робіт, як “Повість минулих літ“, “Житіє святих князів Бориса і Гліба“, “Житіє Феодосія Печерського“. Дослідники вважають, що саме преподобний Нестор-Літописець і започаткував письмову українську мову. Нестор-Літописець помер і похований у Києво-Печерській лаврі, де і спочивають його мощі.

Батьки в цей день можуть помолитися святому Нестору і попросити його про допомогу в навчанні своїх дітей - школярів або студентів.

День української писемності та мови: Історія і традиції свята pinterest.com

Особливості святкування Дня української писемності та мови

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У це свято в Україні вже стало традицією покладати квіти до пам'ятника Нестору Літописцеві. Також на державному рівні відзначаються і заохочуються найкращі українські автори, письменники, поети, популяризатори українського слова, видавництва, що публікують українську літературу, в навчальних закладах пишуться диктанти українською мовою, проводяться конкурси знавців рідної мови в Україні та інші заходи, присвячені тематиці національного свята.

День української писемності та мови: Історія і традиції свята pinterest.com

Спеціально до свята української мови ми зібрали для вас цікаві українські слова, якими можна замінити звичні запозичені.

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