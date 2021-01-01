Владимир Карафетов приглашает на грандиозный концерт-шоу
Вас ожидает жгучий коктейль из бархатного баритона исполнителя, костюмированных цыганских танцев и невероятно красочного представления. В репертуаре певца есть весь спектр эмоций: от проникновенной и чувственной любовной лирики до самых задорных и веселых композиций, которые так и провоцируют ваши ноги взбодриться и сплясать.
В концертной программе прозвучат песни, которые основаны на реальных событиях и посвящены конкретным людям, друзьям Владимира. В этих песнях раскрывается история их жизни, их судьба. Также прозвучат и новые треки.
«Подбирался репертуар, чтобы максимально интересно звучал в исполнении симфонического оркестра. В результате – более 80 человек на одной сцене. Это и музыканты, и бэк-вокалисты и танцоры Karafetov Show. Отдельного внимания заслуживает само начало концерта, но раскрывать все тайны пока не будем. Приходите 11 сентября в ККЗ «Україна». Начало в 19:00. Буду ждать вас!», – рассказывает Владимир Карафетов.
- Когда: 11 сентября в 19:00.
- Где: г. Харьков, ККЗ «Україна».
- Билеты онлайн – по ссылке.
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