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Владимир Карафетов приглашает на грандиозный концерт-шоу

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11 сентября в Харькове в ККЗ "Україна" состоится грандиозный концерт-шоу певца Владимира Карафетова при участии симфонического оркестра.
Концерт Владимира Карафетова
Концерт Владимира Карафетова
пресс-служба

Вас ожидает жгучий коктейль из бархатного баритона исполнителя, костюмированных цыганских танцев и невероятно красочного представления. В репертуаре певца есть весь спектр эмоций: от проникновенной и чувственной любовной лирики до самых задорных и веселых композиций, которые так и провоцируют ваши ноги взбодриться и сплясать.

В концертной программе прозвучат песни, которые основаны на реальных событиях и посвящены конкретным людям, друзьям Владимира. В этих песнях раскрывается история их жизни, их судьба. Также прозвучат и новые треки.

«Подбирался репертуар, чтобы максимально интересно звучал в исполнении симфонического оркестра. В результате – более 80 человек на одной сцене. Это и музыканты, и бэк-вокалисты и танцоры Karafetov Show. Отдельного внимания заслуживает само начало концерта, но раскрывать все тайны пока не будем. Приходите 11 сентября в ККЗ «Україна». Начало в 19:00. Буду ждать вас!», – рассказывает Владимир Карафетов.

Концерт Владимира Карафетова
Концерт Владимира Карафетова
пресс-служба

  • Когда: 11 сентября в 19:00.
  • Где: г. Харьков, ККЗ «Україна».
  • Билеты онлайн – по ссылке.

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Теги: концерты, Харьков
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Источник: ivonа bigmir)net

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